A cantora Ivete Sangalo foi a grande homenageada de 2020 pelo programa Domingão do Faustão com o troféu, Mário Lago. O prêmio tem a intenção de destacar nomes de grandes artistas, jornalistas e comunicadores que contribuíram para a cultura brasileira.

Devido a pandemia de coronavírus que assola o Brasil, o programa de Fausto Silva não contou com a presença dos ganhadores do ano passado, os atores Ney Latorraca e Irene Ravache, mas Ivete Sangalo ganhou uma mensagem deles através de vídeos. A cantora também discursou e soltou o verbo sobre o “lado ruim” do Brasil. Vem saber o que rolou.

Ivete Sangalo Recebe Prêmio Mário Lago de Faustão

O ano de 2020 para a produção do Domingão do Faustão ficará marcado na história do programa como um grande “obstáculo a ser enfrentado.” Com a pandemia, Faustão teve que se desdobrar para entregar ao público sua tradicional atração aos domingos. Primeiro ele retirou a plateia do Domingão. Depois, com medidas mais restritivas, o apresentador passou a apresentar o programa de sua casa, e só no final do ano retornou aos estúdios cercado de protocolos de segurança para enfrentar o coronavírus. Para fechar esse ciclo o apresentador trouxe ao palco, Ivete Sangalo.

Ivete Sangalo foi a décima quinta personalidade a ganhar o troféu Mario Lago. O prêmio foi criação do próprio Faustão junto com sua equipe. A ideia é homenagear grandes artistas e comunicadores que contribuíram de forma significativa para a cultura e a sociedade no Brasil. Além de Ivete, outros famosos já foram até o palco do Domingão receber a homenagem.

O ator e poeta, Mário Lago, foi o primeiro a receber o troféu que leva seu nome em 2001. O artista faleceu em 2002. Depois dele vieram outros grandes nomes como as atrizes Glória Pires, Fernanda Montenegro, Regina Ruarte, Laura Cardoso e as saudosas Hebe Camargo e Nicette Bruno.

Assim como Ivete Sangalo, Lima Duarte, Tony Ramos, Antonio Fagundes, Roberto Carlos, e William Bonner também receberam o troféu que é sempre entregue nos últimos domingos de dezembro.

Discurso Empoderado

Ivete Sangalo é figura carimbada no Domingão do Faustão, a cantora citou e agradeceu diversas vezes o apresentador por ceder o espaço tão importante na televisão em momentos marcantes de sua carreira, como a saída do grupo Banda Eva em 2000 e também os anúncios quando descobriu que seria mãe, tanto na primeira como na segunda vez.

Personalidade de grande impacto no Brasil, Ivete Sangalo destacou em seu discurso a imensa atenção de seus fãs e do público brasileiro, que no geral é muito atencioso e amável, mas a cantora destacou também o lado negativo de dados apontados em diversas pesquisas mundiais que coloca o Brasil no ranking de países mais violentos contra as mulheres e o público LGBTQ+.

Somos conhecidos no mundo pela nossa alegria e simpatia. Reconheço isso, mas acho que é preciso haver um reconhecimento também das nossas falhas como sociedade. O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. O Brasil é um país racista, homofóbico, de feminicídio e de ataques às minorias – disse a cantora no Domingão do Faustão.

Mãe de três filhos, Ivete Sangalo usou a empatia e se colocou no lugar de diversas mães que não têm paz por estarem sempre preocupadas com a segurança de seus filhos.

Agradeço o fato de ser reconhecida, famosa. Mas sou uma mãe. Meu filho pode correr na rua sem camisa. Seria, pra mim, terrível, não deixar meu filho andar na rua porque ele seria alvejado por uma bala. Ou um filho meu ser homossexual e não poder ser feliz.

Domingão na Pandemia

A produção de Faustão ainda estuda como irá distribuir suas atrações ao longo do ano. Em 2020, devido a pandemia de coronavírus, o Show dos Famosos teve que ser cancelado. O quadro é sempre apresentado em meados de abril, inclusive Ivete Sangalo já chegou a ser homenageada por alguns participantes que “imitam” famosos cantores nacionais e internacionais.

Já o Dança dos Famosos foi apresentador nesse segundo semestre, no entanto contou com um número expressivo de “imprevistos” como afastamento de artistas com contusões e contágios de coronavírus.