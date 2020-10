A cantora Ivete Sangalo se tornou notícia nesta manhã de terça-feira (28). Toda sua repercussão se deve porque está circulando nas redes sociais a história de Alice, tia do pequeno Miguel, menino que foi salvo por nada mais, nada menos que a cantora durante um belo dia de praia.

Em suas redes sociais, a moça revelou que estava no mar com seu namorado e o pequeno sobrinho quando acabaram perdendo o controle da profundidade e sendo arrastado pelas ondas do mar.

Jovem relata momentos de tensão durante salvamento

Segundo o relato da própria Alice, totalmente desesperada ela começou a gritar por ajuda para alguns surfistas que estavam próximos do local. Ela narrou a experiência toda em seu Twitter:

“Uma mulher pegou ele (meu sobrinho) no colo e foi indo para o raso com ele. Quando eu cheguei lá, era nada mais, nada menos que Ivete Sangalo com meu sobrinho (risos)”, começou contando.

A moça só teve certeza do fato após uma publicação da cantora nas redes sociais : “Ela estava de blusa rosa neon. Aí, eu não tinha 100% certeza de que era ela, porque estava sem maquiagem e molhada. No outro dia ela postou a foto, aí eu tive certeza”, afirmou. Milhares de seguidores aplaudiram a atitude de Ivete Sangalo e se divertiram com o final feliz.

Ivete Sangalo comenta perda de fã próxima em redes socias

Neste final de semana, a cantora viveu um momento bastante triste. Uma de suas fãs mais próximas, Kamilla Leite veio a falecer. Em uma publicação neste sábado (24), ela agradeceu o carinho que a jovem sempre demonstrou por ela em toda sua carreira como artista.

“Minha querida Kamila. Vivemos momentos tão especiais, e você me deu tantas demonstrações de amor e parceria. Quero agradecer. Agradecer por você ter me escolhido para ser a sua cantora, e por ter sido essa fã presente nas minhas vitórias. Minhas orações serão para seus familiares e amigos que assim como eu sofrem com sua partida. Amo você, aonde você estiver sinta o meu amor e gratidão“, declarou ela.