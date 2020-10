Parece que a quarentena tem sido a grande causadora de términos e separações no meio sertanejo. A designer Jade Magalhães decidiu se pronunciar sobre o fim do seu relacionamento com o cantor sertanejo Luan Santana.

O jornal Extra, do Grupo Globo já havia anunciado um rumor de uma possível separação do casal, porém nada confirmado. Vale lembrar que o casal estavam noivos e juntos há 12 anos.

Jade Magalhães posta textão após fim de noivado

Utilizando a foto tirada pelo casal no dia do pedido de noivado feito por Luan Santana, a influencer escreveu um textão em suas redes sociais se pronunciando. “Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar.

Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente”, disse ela, que continuou: “Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim. Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem. Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade“, emendou.

No final do texto, Jade Magalhães agradeceu todas as mensagens de carinho: “A vida continua e chegou a hora de renascer! Não tenho palavras pra agradecer as mensagens desejando o meu melhor e também àqueles que sempre estiveram do meu lado. Obrigada por todos esses anos de tanto carinho. Com amor, Jade”, encerrou.

Famosas prestam apoio a designer em suas redes sociais

Após a notícia viralizar pela web, várias famosas deixaram mensagens de apoio para a designer. “Tudo vai dar certo, do jeito certo, na hora certa”, escreveu a atriz da Globo, Marina Ruy Barbosa, nos comentários da publicação em que ela anunciou oficialmente o fim do romance com o sertanejo Luan Santana.

Outras famosas também reagiram ao fim do romance. “Força e luz pra você! Fica bem e seja muito feliz”, escreveu a influencer Thaynara OG. “Minha linda, sinta se abraçada por mim. Fica bem e em paz. Você é uma menina de muita luz e merece ser muito muito feliz!”, disse Romana Novais, esposa de Alok.