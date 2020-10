A designer Jade Magalhães fez sua primeira publicação nas redes sociais após o fim de seu noivado com o cantor sertanejo Luan Santana.

A também modelo usou sua rede social pela primeira vez para compartilhar um vídeo super produzido em que ela aparece exibindo toda a sua beleza e boa forma.

Jade Magalhães causa alvoroço com poses e carão em vídeo

Em seu Instagram, Jade Magalhães dividiu com seus seguidores uma gravação em que aparece fazendo diversas poses e ostentando sua boa forma com uma calça jeans e um cropped de manga longa branco, deixando sua barriga definida de fora.

“Permita-se…”, escreveu na legenda da publicação. O poste é claro, bombou em poucos minutos e a designer recebeu milhares de comentários carinhosos exaltando sua beleza e seu jeito, inclusive das esposas de outros famosos.

“Arrasou Jade!”, disse Lorena Carvalho. Romana Novais também deixou uma mensagem: “Essa barriga…esse cabelo…essa ESSÊNCIA! Menina mulher”, falou a mulher de Alok. Mas o que acabou chamando atenção dos seguidores foi que Jade Magalhães curtiu um comentário de uma internauta, que dizia: “Azar de quem perdeu, né não?”.

A modelo ainda deu like em outras mensagens dos fãs, como “Dona do mundo, sorte de quem não te deixa escapar“, “linda, rica e solteira”, e “a mãe ta on”.

Fã-clubes de Luan Santana anunciam suspensão das contas

O cantor Luan Santana também se pronunciou nas redes sociais recentemente, após alguns fã-clubes do cantor manifestarem o fim das atividades devido à ausência do cantor, o próprio resolveu se manifestar e prometeu ser mais ativo nas redes sociais.

Luan que estava em viagem no México após separar-se de Jade Magalhães após 12 anos de relacionamento e disse estar compondo novas músicas. Toda essa confusão começou na última quarta-feira (21), quando oito dos maiores fã-clubes de Luan Santana na internet (Luan Daily, News Luan Santana, Planeta Santana, Projeto Luan Santana, Modéstia Santana, Vips Capixabas, Spies Santanas e Tags Luan) anunciaram a suspensão das atividades devido à falta de contato do cantor com os fãs.

“Não queremos que ele explane a vida como influenciadores fazem, mas, como pessoas que sempre estiveram aqui desde o início, acreditamos que merecemos participar um pouco dela fora de estúdio, fora de holofotes. Não queremos roteiro nem ninguém dizendo o que ele deve fazer ou não, queremos espontaneidade, e isso vem faltando há muito tempo”, disseram em um comunicado.