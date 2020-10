Sempre muito ativo em suas redes sociais, João Guilherme preocupou muitos fãs ao aparecer deitado em uma cama de hospital. Na manhã desta última terça (06), o rapaz publicou nas redes sociais fotos em que aparece deitado em uma cama no hospital.

Para tranquilizar seus seguidores, o ator contou que realizou uma cirurgia para a retirada dos pontos de um procedimento anterior.

João Guilherme revela motivo de estar no hospital

Em seu perfil oficial no Instagram, após tantas especulações, o filho de Leonardo resolveu finalmente se manifestar e falar o que havia ocorrido para estar em uma maca do hospital.

Na rede social, João Guilherme tranquilizou os fãs e contou que estava no hospital apenas para fazer a retirada dos pontos de uma cirurgia que havia feito anteriormente quando se acidentou durante estadia na casa de seu pai, Leonardo.

“Muito bom dia, meio-dia ainda é dia, né? Hoje eu tô no hospital, mas eu tô super bem, nada de mal, inclusive só coisa de bem, né? Por que vocês lembram que eu tinha operado meu ombrinho na quarentena? Tinha esfolado. Aí tinham deixado uns attachments dentro de mim, né, aí eu tirei agora”, assegurou a todos.

Filho de Leonardo comenta falta de relação com pai

João Guilherme, recentemente usou suas redes sociais para falar sobre a relação com o pai, Leonardo. Com bom humor, o caçula do cantor sertanejo mostrou algumas tentativas de conversar com Leonardo por meio do aplicativo WhatsApp e contou em seus Stories: “Meu pai é do tipo que manda foto de dois caras de sunga e desaparece (risos)”.

Ainda no Instagram, João compartilhou homenagens feitas por fãs com montagens de fotos dele com Leonardo e com o padrasto, o empresário Danilo Tuffi. Já em seu feed do Instagram, o ator e cantor fez questão de homenagear o empresário com uma foto da infância. “Olha que foto rara. Feliz dia dos pais. Amo você”, escreveu.

Danilo é considerado pelo ator como um segundo pai, levando em consideração que está casado com Naira Ávila desde que João era criança.

No ano passado, também no Dia dos Pais, o filho de Leonardo explicou que gostaria de postar uma foto inédita com o cantor, mas não conseguiu encontrá-lo, nem de forma virtual, para fazer o registro. “Feliz dia dos pais, pai. Independente de distância e do jeito desleixado, eu sinto seu amor daqui, sinto amor de pai nos vídeos engraçados que você me manda às 4 horas da manhã em dia de semana (risos). Enfim, família é família e isso não muda nunca. Saudades de quem eu não vejo nunca”, escreveu.

Além de João Guilherme, Leonardo é pai de Pedro Leonardo, 33, Monyque Isabella, 28, Jéssica Beatriz, 26, Matheus Vargas, 22, e Zé Felipe, 22. O cantor é casado com Poliana Rocha há 23 anos.