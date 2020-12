Jojo Todynho ainda continua causando polêmica fora de A Fazenda 12. A cantora que foi a grande campeã do reality rural da Record TV provou que ter “papas na língua” continua não sendo seu forte e deu uma resposta mais do espontânea durante o programa A Hora do Faro no último domingo.

O apresentador, durante a gravação com todos os participantes de A Fazenda 12 disse que irá produzir um especial de Natal com o cantor Biel e na atração será lançada as novas músicas do cantor. Rodrigo Faro então aproveitou o ensejo e convidou Jojo Todynho para fazer parte deste especial e gravar uma música com Biel. Mais do que depressa Todynho deu uma resposta daquelas. Vem saber o que rolou.

Jojo Todynho Declina Convite Para Fazer Parceria com Biel

A Fazenda 12 acabou, mas várias tretas que começaram na casa estão longe de terminar. Uma delas é a “inimizade” entre Jojo Todynho e Biel. Antes de entrarem no reality da Record TV os dois cantores tiveram um fator em comum: o mesmo empresário.

Jojo não chegou a fazer nenhuma declaração polêmica sobre histórias que sabe sobre Biel, de bastidores, mas não caiu de amores pelo cantor e o tempo todo o tratou como adversário no jogo. Os dois então passaram a se indicar nas roças e também a vetar nas competições por prêmios.

A paz ficou “meio” selada somente na reta final, quando Jojo decidiu baixar a guarda após mais de cem dias de confinamento, mesmo assim com aquele pé atrás. Com o esquema alto de rivalidade, Todynho e Biel travaram um duelo que perdurou até o anúncio do prêmio final de R$1,5 Milhão que foi para a cantora.

Agora, depois de terminado A Fazenda 12, Biel e Jojo Todynho continuam se esbarrando em gravações e especiais para Record TV, um desses últimos encontros foi para a gravação do programa A Hora do Faro, ondo Jojo mostrou que a “inimizade” entre ela e Biel continua a todo vapor.

Jojo Para Convite de Faro: “Tô Fora!”

No último domingo, Jojo Todynho e todos os participantes de A Fazenda 12 foram até o programa A Hora do Faro para reverem os melhores momentos do programa. A produção do programa elaborou uma premiação e entregou um troféu para diversas categorias entre elas: “melhor briga”, “melhor fofoqueiro” e “melhor sofrência.”

Ainda durante a atração, Rodrigo Faro anunciou que semana que vem irá ao ar um especial com Biel. O programa irá contar a trajetória do cantor (e também deve relembrar algumas polêmicas). Mas um dos pontos altos será o lançamento da nova música do cantor. Foi nesse momento que Faro teve a “genial” ideia de convidar Jojo para fazer parte desse especial.

Eu? Tô Fora! – disparou Jojo após a indicação de Faro.

O apresentador então insistiu: “Não quer? Gravar uma música com o Biel?” A cantora então arrumou um bom argumento para não participar da atração dedicada ao funkeiro, que terá o intuito de relançar sua carreira musical.

Muito obrigada, mas não quero. Deixa ele curtir o momento dele, eu quero ver minha família.

Biel No Programa

Biel se mostrou como um jogador nato em A Fazenda 12. O cantor participou de diversas jogadas, combinou votos e foi o único que sobrou do chamado “Grupo do Bico Preto” o restante foi eliminado um a um.

Com uma torcida forte e organizada, Biel conseguiu chegar a final e ocupar o segundo lugar. A rivalidade com Jojo Todynho ajudou a impulsionar a participação do cantor em A Fazenda 12, ele também engatou um romance com Tays Reis que o ajudou a ter uma visão mais “amorosa” na disputa.

Segundo informações do Programa A Tarde É Sua, Biel e Jojo Todynho estão contratados da Record TV. Biel deverá gravar uma novela para o canal ano que vem.