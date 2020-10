Em tempos de quarentena muitas pessoas decidiram fazer pequenas reformas em suas casas. Uma delas foi o ator José Loreto, só que pelas imagens o bonitão foi além de uma simples ajuda aos pedreiros profissionais e colocou a mão na massa literalmente.

José Loreto está construindo sua casa nova no Rio de Janeiro e não está apenas acompanhando as obras, ele também ajuda a carregar tijolos, fazer massa, colocar piso e até usar aparelhos mais complexos como um quebrador de concreto. Vem saber mais sobre as habilidades do ator da Globo.

José Loreto Mostra Que Sabe Reformar

José Loreto está aproveitando o tempo livre para colocar a mão na massa literalmente. O ator comprou um imóvel recentemente em um dos locais mais bonitos do Rio de Janeiro. Mas Loreto decidiu reformar a casa completamente, praticamente construir uma nova. E não pense você, que o pai de Bella fica acompanhando as obras de longe, ele participa de todos os processos ativamente.

José Loreto já ajudou a descarregar caminhão com material de construção, já pintou, serrou madeira, e até usou um quebrador de concreto. A casa está em reforma/construção desde junho e o ator tem mostrado algumas das etapas através de sua rede social.

Aliás, Foi no Instagram que José Loreto ganhou a admiração dos fãs, famosos e anônimos. Marcelo Adnet escreveu: “Guerreiro”. Já Felipe Andreoli publicou: “Brocador” e Rômulo Estrela respondeu a foto com emojis de aplausos e corações.

Teve fã de José Loreto que quis aproveitar mais as habilidades do ator e escreveram: “Quebrou um cano aqui vizinho, você pode concertar?” disse uma seguidora. “Esse ai é pau para toda obra” disparou outro internauta.

A casa de José Loreto não ficará longe do apartamento que ele viva com sua ex-esposa Débora Nascimento e assim o ator ficará perto de Bella, sua filha de dois anos. A casa também ainda tem uma ótima vista de um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro, Pedra Bonita, ponto turístico localizado no Parque Nacional da Tijuca.

Novos Trabalhos

Através de sua rede social, José Loreto também já mostrou aos fãs que voltou a ensaiar danças para interpretar o cantor Sidney Magal, no longa que contará a vida do artista. Os trabalhos estavam parados devido a pandemia.

Depois do término do contrato fixo com a Globo, José Loreto ainda não tem trabalho inédito previsto dentro da emissora, mas o ator pode ser visto em três trabalhos atualmente em dois canais diferentes. Na Globo, ele aparece as seis da tarde com a reprise de Flor do Caribe, onde dá vida ao simpático Candinho. Já as sete da noite ele aparece como o filho ingrato e sedutor, Adônis em Haja Coração. Já na Record, os fãs de Loreto pode acompanhar um dos primeiros trabalhos na TV do ator, em Mutantes, onde ele dá vida ao vilão Scorpion.

José Loreto Esclarece que Está Vivo

Uma tragédia tomou conta das redes sociais no início do mês de outubro, isso porque um ator com o sobrenome Loretto morreu após sofrer um ataque cardíaco. O jovem, assim como José Loreto, era ator, no entanto atuava no ramo pornográfico.

Loretto tinha apenas 29 anos e nos últimos tempos ganhou destaque em sua rede social onde vendia conteúdo gay através do sistema OnlyFans. Ele iniciou sua carreira na produtora Hot Boys e ganhou fama nacional e internacional. No Twitter o ator pornô tinha mais de 100 mil seguidores. A notícia da morte ganhou tamanha proporção que algumas pessoas acharam que se tratava do ator da Globo, José Loreto.

Isso fez com que José Loreto fizesse uma publicação no Instagram para esclarecer o ocorrido. O próprio ator achou que se tratava de uma fake news mas depois descobriu que era verdade e se surpreendeu com o sobrenome ser quase o mesmo. Vale lembrar que José Loreto faz parte do grupo de risco do novo coronavírus, já que possui diabetes.