O ator Juliano Laham usou suas redes sociais na noite desta última terça-feira (27), para dar atualizar seus amigos e fãs sobre seu novo estado de saúde.

O ator postou uma foto em um hospital ao lado do seu médico e contou na legenda da publicação que após passar por uma cirurgia para retirar o tumor feocromocitoma, está totalmente curado.

Juliano Laham comemora sucesso da cirurgia em redes sociais

“Passando pra compartilhar com vocês uma notícia incrível! Graças a de Deus eu estou curado do câncer. Hoje o meu médico @drfernandomaluf me trouxe essa feliz notícia na consulta“, comemorou ele.

Logo em seguida, Juliano Laham fez um agradecimento bem intimo. “Eu não tenho nenhum tratamento adicional para ser feito, somente acompanhamento regular e vida 100% normal. Obrigado Deus pelo maior ensinamento, vibrar na fé, no amor e na positividade. Estou muito feliz”, acrescentou.

Nos comentários, seus seguidores celebraram o êxito da cirurgia e a cura do ator. “Deus é bom demais. Você merece, mano”, escreveu o cantor Belutti. “Deus te abençoe. Feliz por você”, comentou uma seguidora. “Que ótima notícia”, celebrou outra. “Que bom, fico muito feliz por você”, finalizou mais uma fã.

Faustão anuncia saída de ator em Dança dos Famosos

Vale lembrar que Juliano Laham estava participando do quadro Dança dos Famosos e devido à doença precisou ser afastado da atração, podendo voltar na repescagem.

Em vídeo exibido durante o programa, o ator conta que descobriu um tumor feocromocitoma e, por isso, decidiu se afastar do programa. “Infelizmente, ou até felizmente, descobri uma doença, um tumor chamado feocromocitoma, mas logo vou ficar bem. Em breve, vou fazer a cirurgia e conto com a oração de vocês”, declarou ele.

O apresentador Faustão desejou melhoras para o ator: “A gente espera que o Juliano vire o jogo e volte para a repescagem”. Logo depois da exibição do programa na Rede Globo, Juliano Laham publicou um stories no Instagram com a frase “Já Deus certo”.