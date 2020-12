Larissa Manoela completa 20 anos nessa segunda-feira, 28. A capricorniana tem muito o que festejar. Com uma carreira repleta de exitos, Larissa é sucesso na TV, nas redes sociais, na literatura, no cinema e em muitos empreendimentos.

Contratada da Globo, Larissa Manoela ainda colhe os frutos de produções da Netflix, e vira e mexe ainda aparece às vezes no SBT. Além disso, a atriz tem mais de 36 milhões de seguidores onde fez questão de publicar um “textão” para comemorar a chegada de mais um aninho. Vem saber o que rolou.

Larissa Manoela Completa 20 Anos E se Diz Realizada

Sim, você está ficando velho, isso porque a Maria Joaquina, da versão brasileira da novela Carrossel, completou 20 anos de idade nessa segunda-feira. Nas redes sociais a atriz fez questão de publicar um “textão” cheio de agradecimentos além de fotos com seu novo visual para 2021.

20 anos! 2 décadas. Um tanto de aprendizado e muita gratidão! Pronta para o que esse novo ciclo tem a me oferecer e extremamente feliz por hoje olhar pra trás e ter orgulho de tudo que vivi. VIVA A VIDA, O ANO, OS CICLOS. HAPPY 20

A publicação de Larissa Manoela ganhou diversos likes de famosos e fãs como o do seu amigo e colega de emissora Selton Melo que escreveu: “Muitas felicidades na sua vida, Lari!! Sempre!” Já o ator Wagner Santisteban disse: “Eeeee parabensssss ! Só coisas lindas na sua vida ! Aproveita mto essa idade.”

Claudia Raia que será a mãe de Larissa Manoela na novela da Globo prevista para o segundo semestre do ano que vem desejou: “Feliz Niver lindeza um lindo ciclo para você! Saude, paz e muito amor.” A cantora Claudia Leitte também fez questão de passar pelo Instagram de Lari para dar as felicitações: “Lindeza da vidaaaaa!!! Feliz aniversário.”

Novos Trabalhos

Vale lembrar que em dezembro do ano passado Larissa Manoela deixou o SBT. A atriz entrou em 2012 na emissora de Silvio Santos, na novela Corações Feridos, mas foi em Carrossel, no ano seguinte, que Larissa viu seu caminho brilhar para o estrelato.

Depois de dar vida a cruel vilã mirim, Maria Joaquina, Larissa ainda integrou o elenco de Patrulha Salvadora, Cúmplices de um Resgate e As Aventuras de Poliana.

Uma proposta tentadora da concorrente Globo, chamou mais a atenção da atriz e de sus pais, que são seus empresários. “Aceitei ir até a Globo com os meus pais para conversar sobre uma proposta e avisei o SBT. Eles falaram: ‘Perfeito! Não tem problema nenhum você ir até lá e ouvir”. Então eu fui ouvir e voltei ao SBT, mas eles não tinham aberto até então para mim o que eles tinham para oferecer. Eles falaram que assim que acabasse o meu contrato a gente voltaria a conversar. Isso aconteceu, o meu contrato foi finalizado” disse Larissa Manoela à Leo Dias.

Além da Ilusão

A estreia de Larissa Manoela nas tramas globais seria agora no segundo semestre de 2020. No entanto, devido a pandemia de coronavírus, a emissora foi obrigada a paralisar sua produção de teledramaturgia.

Agora a previsão é que Larissa estreie no horário das seis a partir do segundo semestre de 2021. Na trama ela viverá gêmeas novamente e fará par romântico com Rafael Vitti.

A atriz também é destaque no Netflix, com o filme “Modo Avião”. Silvio Santos chegou a fazer uma contra-proposta oferecendo um programa para ela no SBT, mas a atriz achou melhor continuar interpretando personagens, do que comandar uma atração.

“Fui sincera ao dizer que, tendo um programa, poderia ser que eu não estivesse tão feliz, porque o que mais me encanta na minha profissão de atriz é dar vida a personagens.”

Larissa Manoela também está feliz no amor, ela e o ator Leo Cidade estão há três anos em um compromisso sério.