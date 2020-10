Os fãs da atriz Larissa Manoela passaram o último domingo (04), movimentando as redes sociais e citando o nome da atriz em especulações que afirmavam Larissa como a mais nova solteira no mundo dos artistas.

A ruiva e Léo Cidade, que namoram há quase três anos e passaram boa parte da quarentena juntos, não estão mais se seguindo no Instagram e junto com o unfollow, vieram a exclusão de suas fotos e post juntos, dando a entender que estavam oficialmente separados.

O possível fim do casal Larissa Manoela e Léo Cidade

O casal que bombou nas redes sociais no último domingo, virando um dos assuntos mais comentados do Twitter, se manteve sem nenhum tipo de pronunciamento, alimentando mais ainda os burburinhos de um possível término. “Socorro, eu acho que a Larissa e o Léo não estão mais namorando. Eles não tão se seguindo no Insta”, comentou uma internauta.

“Larissa deu unfollow no Leozinho. Se ela terminou, vou apoiar a lenda!”, escreveu outro usuário. “Nossa, será que terminaram? Eu achava que finalmente a Larissa tinha encontrado sua alma gêmea”, opinou um terceiro internauta.

Os fãs também destacaram o fato de que os dois sempre apareciam juntos em fotos no feed e stories do Instagram, mas a última aparição que eles estavam juntos foi no dia 14 de setembro. Na ocasião, o casal comemorou mais um mês de namoro. “Nosso dia 14”, legendou a atriz acompanhado de um coração azul.

Após muita especulação e rumores, Larissa Manoela publicou no seu perfil do Instagram um texto negando que esteja separada e ainda revelou que fará um musical ao lado do namorado, intitulado Os Últimos 5 Anos (The Last Five Years), produção da Broadway. “Agora seguimos juntos também e mais do que nunca, na área profissional”, revelou.

Atriz tem mudança radical em sua aparência

Outra grande novidade de Larissa Manoela foi a mudança no visual. Após alguns meses loira e com os cabelos cortados por ela mesma em casa, em consequência da quarentena do novo coronavírus, Larissa Manoela voltou a aderir os fios ruivos, porém bem curtos. A mudança de visual aconteceu nessa última segunda-feira (05).

“Eu tenho uma profissão que me permite dar vazão ao meu lado mais camaleônico. Eu adoro mudar. A cada novo projeto, a cada nova etapa, uma transformação. Eu adorei ter ficado ruiva. Quando íamos começar a filme Lulli, longa da Netflix, o meu cabelo estava loiro.

Veio a pandemia e paramos. Agora, com a retomada das filmagens, pensamos em mudar esse tom de novo, deixá-lo mais curto. Achamos que essa cor tem tudo a ver com a personagem e eu super aprovei a escolha, porque eu nem queria ter me despedido dos fios ruivos“, contou a atriz, em entrevista a revista Quem.

Acostumada a transformações no próprio cabelo, Larissa compartilhou dicas para manter os fios com brilho, fazendo hidratações e usando produtos específicos para o novo tom avermelhado. “Escolho produtos que não detonam os cabelos e mantenho sempre a hidratação em dia. Hoje em dia, há muitos produtos específicos para quem gosta de brincar com as cores dos fios, para antes e depois da tintura”, explicou.

“Ah, isso está tão relacionado ao que estamos sentindo, ao momento que estamos passando. É claro que cuidar dos cabelos, mudar de visual ou investir em uma make especial ajudam a tratar a nossa autoestima com mais carinho. É super válido. Mas importa mesmo o que a gente sente, importa a maneira como a gente se vê e valoriza. Não há problemas em querer mudar, modificar algo que não goste.

O que não rola é não se amar por não ser perfeita. Aliás, nem mesmo a ideia da perfeição existe. Não sei se o ruivo vai me dar todo esse poder, acho que a mudança em si é que nos estimula a sermos diferentes e múltiplas”, revelou a nova ruiva quando questionada se o novo tom do cabelo desperta uma maior sensualidade.

Larissa Manoela viverá sua primeira protagonista na Globo

Atualmente Larissa Manoela está se preparando para voltar aos trabalhos. No fim desse mês, ela retoma para as filmagens do filme Lulli e, em seguida, dá início as gravações da nova novela da Globo das 18h, Além da Ilusão, na qual viverá sua primeira protagonista na nova emissora.

“Eu estou na maior expectativa. Morrendo de saudades de entrar em um set, decorar texto, gravar, me caracterizar. Eu estudei bastante neste período. Li os capítulos, passei a conhecer ainda mais a história. A Globo retomou agora às gravações. Acho que em breve teremos novidades sobre a novela. Atualmente, estou me preparando para voltar a filmar com a Netflix. É o filme Lulli, o meu segundo longa na plataforma. Tivemos que parar poucos dias antes de começarmos. Não vejo a hora de estar na ativa de novo, com todos os cuidados necessários para que a equipe inteira esteja em segurança”, contou.

Na nova produção da Netflix, Larissa Manoela fará uma estudante de medicina que toma um choque em uma máquina de ressonância magnética e começa a ouvir os pensamentos das pessoas. “É uma personagem mais madura, uma médica. E esse trabalho é bem diferente da maioria das coisas que fiz. É muito desafiador mergulhar nessas histórias, nessas personagens tão distantes de mim. Espero que as pessoas se emocionem com ela. O filme é lindo”, adiantou com bastante expectativa.