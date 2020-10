O irreverente e consagrado comentarista Leão Lobo falou pela primeira vez nesta última quarta-feira (07), sobre o fim de seu vínculo com o SBT, anunciado no mesmo dia.

Em uma conversa para à coluna do ex-companheiro de programa Fofocalizando, Leo Dias, Lobo contou que foi pego de surpresa com a informação de sua demissão, mas o término do contrato foi de maneira amistosa. Todos os artistas desligados faziam parte do antigo programa Fofocalizando.

Após o início da pandemia, o programa de fofocas sobre famosos passou por alterações feitas pelo próprio Silvio Santos, o transformando em ‘Triturando’, quadro que já fazia parte da atração. Na “nova fórmula”, o programa contou com alguns dos antigos apresentadores, e algumas substituições como Chris Flores, Gabriel Cartolano, Flor e Ana Paula Renault.

Leão Lobo se pronuncia sobre demissão do SBT

“Fomos pegos de surpresa mas a emissora foi muito cuidadosa conosco. Eles informaram que passam por problemas financeiros e que precisariam me desligar do quadro de funcionários e nós temos que aceitar, né?”, disse ele.

Leão Lobo ainda adiantou: “Eu fui muito feliz durante os anos que passei no SBT e sei que tem muito mais demissões vindo por aí. Mas confesso que estou um tanto quanto desesperado, pois nesta altura do campeonato com uma família para sustentar não é fácil”, confessou.

Também na tarde de quarta-feira, em matéria publicada no site Notícias da TV, do jornalista Daniel Castro, foi noticiado uma lista de grandes nomes que foram desligados da emissora SBT, entre eles, além de Lobo, estão Mamma Bruschetta e Lívia Andrade.

Companheira de programa, Lívia curte vida de ‘desempregada’

Temporariamente ‘desempregada’ Lívia Andrade se pronunciou sobre sua demissão da emissora SBT em suas redes sociais. Ao contrário de seu ex-colega de programa, a apresentadora se pronunciou poucas horas depois da notícia de sua demissão junto com Leão Lobo e Mamma viralizar na web.

Lívia fez uma publicação para agradecer a emissora onde trabalhou por dezesseis anos. A apresentadora postou uma foto ao lado de seu ex-patrão, Silvio Santos, enquanto participava de um dos quadros mais famosos de seu programa de domingo, o Jogo dos Pontinhos.

“Quero fazer algo bonito, assim como foi a minha história no SBT ao longo desses anos todos! Depois de algumas conversas, hoje decidimos em comum acordo não renovar o meu contrato. Não preparei nada especial ainda e nem sei se é a minha cara fazer, então vamos ver se posto algo melhor depois. Agora estou livre, leve e solta… OBRIGADA SBT!”, declarou.

Mamma faz live agradecendo emissora e companheiros de programa

A outra apresentadora dispensada, Mamma Bruscchetta também se pronunciou sobre seu desligamento da emissora em uma live feita em seu Instagram pessoal.

“Vim aqui para esclarecer o que está acontecendo comigo atualmente. Hoje, dia sete de outubro fiz uma reunião por vídeo conferência, com alguns diretores do SBT e fui informada que estava sendo desligada por motivos, não só da pandemia, mas por contenção de despesas do SBT. Compreendi tudo o que estava acontecendo e mesmo com o coraçãozinho assim, triste, aceitei que era o que tinha pra hoje.”, desabafou a apresentadora, agradecendo à todos os funcionários da emissora e aos seus colegas Lívia e Leão Lobo.