Luan Santana usou sua rede social para abrir seu coração e pedir compreensão dos fãs para o momento que está passando. Recentemente fã-clubes do cantor chegaram a emitir uma nota suspendendo as atividades por se sentirem colocados de lado pelo cantor.

Durante uma live surpresa, Luan Santana disse que está preparando uma surpresa para todos os fãs e pediu compreensão para todos que gostam dele e admiram seu trabalho. Recentemente, Luan anunciou o término do relacionamento com sua noiva Jade Magalhães, os dois ficaram juntos por mais de dez ano. Vem saber o que rolou.

Luan Santana Faz Live Surpresa e Anuncia Novidades

Parece que aquele climão que surgiu entre Luan Santana e fã-clubes do cantor está prestes a ser superado. O cantor usou sua conta do Instagram na última terça-feira para avisar que está preparando grandes novidades e também pediu compreensão de deus fãs para o momento que está passando.

Preciso que vocês entendam o momento em que estou vivendo e vejam tudo o que estamos preparando para vocês como um salto a mais. Um salto mais alto.

Os fãs de Luan Santana que sempre tiveram um contato bem próximo com o ídolo se queixaram da falta de carinho e atenção do cantor. Os fã-clubes chegaram a emitir uma nota suspendendo as atividades, até que o cantor se manifestasse.

Não é de hoje, nem de ontem. Vem de muito tempo. Quem realmente presta atenção nos fatos, provavelmente sabe do que estamos falando. Não foi uma ação específica, foi um conjunto de fatores que influenciaram nossa decisão – disse o diretório dos fã-clubes de Luan.

Para selar a paz de vez com os fãs, Luan Santana disse durante a live que todo o trabalho que ele desenvolve, desde compor música, passar horas gravando e viajar muito pelo Brasil é para agradar a todos que gostam e admiram seu trabalho.

São por vocês que saio da minha casa e venho dormir em outro lugar, porque preciso tirar duas horas confinado no estúdio para compor, fazer aquilo que eu amo. Mas deixar as pessoas que amo longe de mim… Na hora que eu saio de casa são vocês que vem à minha cabeça.

Ao finalizar sua live surpresa, Luan Santana destacou que a relação que ele tem com os fãs não se compara a nenhum outro artista e que a intimidade entre ele e as pessoas que gostam dele é imensa, principalmente daqueles que o acompanha desde o início de sua carreira.

Queria que vocês citassem um exemplo de alguma relação de artista com seu fã que é mais verdadeira, mais calorosa e mais próxima… e que rola tanta identificação, que se parece tanto? Eu não consigo dizer ninguém que é assim como a gente é. É para vocês que eu digo: ‘Sei tudo o que vocês sentem’. Em cada época da minha vida soube o que vocês sentiram no momento, o que precisavam. E eu tentava ajudar com as minhas músicas – disparou Luan Santana.

Término de Noivado

No final de outubro, Luan Santana e Jade Magalhães anunciaram o término do relacionamento que durou 12 anos. Luan e Jade estavam noivos e o casamento chegou a ser adiado devido a pandemia de coronavírus.

O casal chegou a passar boa parte da quarentena juntos na casa que o cantor possui em Alphaville, na região de São Paulo. Mas parece que a convivência e a rotina ressaltou as diferenças e divergências entre os dois que decidiram por um ponto final na relação.

Jade Magalhães chegou a fazer uma publicação em sua rede social com um texto de despedida acompanhado pela foto do balão onde o cantor a pediu em casamento. Na legenda Jade escreveu: