O cantor Luan Santana abriu o coração e falou sobre o término do relacionamento com Jade Magalhães. O casal ficou junto por doze anos tinham planos de se casarem ano que vem, mas o noivado chegou ao fim em outubro desse ano após os dois passarem parte da quarentena juntos.

Algumas pessoas chegaram a apontar a cantora Giulia B como pivô da separação que que Luan Santana estaria vivendo um romance, mas o cantor despista sobre novos relacionamentos e fala que a viagem ao México que aconteceu recentemente foi para dar um start à carreira internacional. Vem saber o que rolou.

Luan Santana Abre o Coração Sobre o Término com Jade Magalhães

O ano de 2020 foi bem marcante para o Luan Santana, o cantor terminou um relacionamento de doze anos com a influenciadora digital, Jade Magalhães e isso o deixou bem triste. Na sequência o cantor deu uma “fechada para balanço” e nem seus fã-clubes tinham acesso à informações do artista, isso gerou um atrito na relação entre os dois lados mas que depois foi resolvido.

Mas Luan Santana também realizou ótimos projetos, um deles foi a live realizada em Mato Grosso do Sul. O cantor angariou fundos para ajudar no combate as queimadas na Amazônia que bateram todos os recordes esse ano e chamaram a atenção do mundo.

Mas claro que sem dúvida o que mais chamou a atenção do público foi o término do noivado com Jade Magalhães, sobre isso o cantor falou com o site GShow e disse como tem superado essa fase.

Eu fiquei mal, como toda pessoa que termina um relacionamento. Foram 12 anos incríveis que passei ao lado da Jade. Ela é uma menina maravilhosa. Estou seguindo a vida, mas o amor, carinho e a admiração permanecem. Os sentimentos só mudam de posição, eles não morrem – disse Luan Santana ao GShow.

Luan Santana Fala Sobre Boatos de Sua Vida Amorosa

Assim que terminou o noivado com Jade Magalhães sites de celebridades apontaram a cantora Giulia B como pivô da separação. Luan Santana realizou algumas gravações musicais com Giulia que renderam dois clipes, um deles bem romântico. Luan e Giulia também realizaram uma live ao lado de Luísa Sonza, o que aumentou ainda mais os boatos de um possível affair entre os dois.

Luan Santana não confirmou nem negou o romance com Giulia B, os dois inclusive gravaram uma participação no Caldeirão do Huck que foi ao ar no último sábado. Sobre sua vida íntima, Luan condenou as especulações em torno de seus romances.

Como sou uma pessoa pública, entendo essa curiosidade em saber mais sobre minha vida pessoal, é natural, não me incomoda. Só não gosto de mentiras e de especulações audaciosas sobre a minha vida particular. É normal que, com o passar dos anos, a nossa vida seja cada vez mais exposta e esteja nos holofotes da indústria da fofoca. As redes sociais têm esse poder também. As pessoas se sentem muito próximas de nós, pelo fato de postarmos algumas coisas. Mas sou mais reservado.

Seguindo Passos Internacionais

O cantor, assim como Anitta e outros artistas brasileiro tem uma nova empreitada a partir do ano que vem: a carreira internacional. Sobre isso Luan Santana também disse ao GShow que sua viagem ao México foi justamente para acertar os detalhes dessa nova jornada.

Fui encontrar com alguns produtores e músicos latinos, cheguei acompanhado do meu produtor e de outros dois compositores aqui do Brasil e foi extremamente revigorante. Foram muitos meses no Brasil, e em casa, por causa da pandemia. Sair, ganhar novos ares, ajudou até na criatividade e inspiração.

E ao que tudo indica Luan Santana passará a virada do ano trabalhando. O cantor se apresentará em uma live de uma famosa marca de cerveja no dia 31 de dezembro a partir das 22hs. O local será uma surpresa e o show terá a participação de Bruno e Marrone e Os Barões da Pisadinha. A apresentação será da atriz Mariana Rios.