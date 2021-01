O cantor, Luan Santana passou os primeiros dias do ano descansando em uma praia paradisíaca em Trancoso na Bahia. Cercado de poucas pessoas da sua equipe e muita natureza, Luan aproveitou o calor do Nordeste e fez a alegria dos fãs ao surgir mais à vontade em sua rede social.

Descamisado, Luan Santana arrancou elogio do público no Instagram, que chegou até a fazer uma “exigência” de aparecer de sunga. Mais reservado, Luan publicou fotos apenas descamisado e de bermuda, mas já foi suficiente. O cantor passou a virada do ano trabalhando, cantando em uma live de uma famosa marca de cerveja depois viajou para praia e agora já está em casa onde deve cumprir alguns compromissos ainda no início desse ano.

Luan Santana Surge Descamisado e Arranca Elogios da Galera

Depois de passar a virada do ano trabalhando, Luan Santana resolveu relaxar nos primeiros dias de 2021. O cantor viajou para Trancoso, na Bahia e se esbaldou nas águas mornas do nordeste. Quem também pode se esbaldar foram os fãs de Luan que adoraram ver o cantor mais à vontade do que ele costuma aparecer.

Luan surgiu descamisado em sua rede social e os fãs nem ligaram para o fato do cantor estar precisando de um bronze e focaram no “corpão” do muso. Imediatamente a foto recebeu diversos comentários com cantadas bem inspiradas.

“Achei que era só a Nestlé que fabricava tentação, mas pelo visto dona Mari também” brincou uma seguidora. “Até o mar ficou sem água de tanto que eu te sequei nessa foto” elogiou outra fã. “Posta uma foto de sunga e eu digo se esperava ou não” disparou uma internauta mais assanhada para Luan Santana.

Mas o que era doce já se acabou, isso porque o cantor postou em seus Stories na noite de ontem que já está retornando para sua casa em São Paulo. Depois de fazer um Show na virada do ano ao lado de Bruno e Marrone e também Os Barões da Pisadinha, Luan Santana já tem compromissos a serem cumpridos, inclusive com assuntos ligados a sua carreira internacional.

Santana Abre o Coração Sobre o Término com Jade Magalhães

O ano de 2020 foi bem marcante para o Luan Santana, o cantor terminou um relacionamento de doze anos com a influenciadora digital, Jade Magalhães e isso o deixou bem triste. Na sequência o cantor deu uma “fechada para balanço” e nem seus fã-clubes tinham acesso à informações do artista, isso gerou um atrito na relação entre os dois lados mas que depois foi resolvido.

Mas Luan Santana também realizou ótimos projetos, um deles foi a live realizada em Mato Grosso do Sul. O cantor angariou fundos para ajudar no combate as queimadas na Amazônia que bateram todos os recordes esse ano e chamaram a atenção do mundo.

Mas claro que sem dúvida o que mais chamou a atenção do público foi o término do noivado com Jade Magalhães, sobre isso o cantor falou com o site GShow e disse como tem superado essa fase.

Eu fiquei mal, como toda pessoa que termina um relacionamento. Foram 12 anos incríveis que passei ao lado da Jade. Ela é uma menina maravilhosa. Estou seguindo a vida, mas o amor, carinho e a admiração permanecem. Os sentimentos só mudam de posição, eles não morrem – disse Luan Santana ao GShow.

Luan Fala Sobre Boatos de Sua Vida Amorosa

Assim que terminou o noivado com Jade Magalhães sites de celebridades apontaram a cantora Giulia B como pivô da separação. Luan Santana realizou algumas gravações musicais com Giulia que renderam dois clipes, um deles bem romântico. Luan e Giulia também realizaram uma live ao lado de Luísa Sonza, o que aumentou ainda mais os boatos de um possível affair entre os dois.

Luan Santana não confirmou nem negou o romance com Giulia B, os dois inclusive gravaram uma participação no Caldeirão do Huck que foi ao ar no último sábado. Sobre sua vida íntima, Luan condenou as especulações em torno de seus romances.