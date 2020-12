Luana Piovani é uma mulher apaixonada e de personalidade forte. A atriz que mora em Portugal há alguns anos está deixando seus seguidores inquietos para descobrirem quem é seu novo amor.

Preservando a identidade da pessoa e ao mesmo tempo criando um clima de mistério, Luana Piovani usou suas redes sociais para compartilhar uma foto muito sensual, a atriz surgiu nua em uma banheira se deliciando com uma taça da vinho. Vale lembrar que Luana ainda é um dos nomes mais fortes cotados para integrar a nova temporada do BBB. Vem saber o que rolou.

Luana Piovani Faz Foto Sensual Para Namorado

Ao que tudo indica, Luana Piovani vai passar a virada do ano com namorado novo. A identidade da pessoa ainda não foi revelada e a atriz faz questão de instigar o mistério em torno do amado para seus fãs e seguidores.

Nas últimas horas a loira compartilhou uma foto onde aparece nua, se deliciando com uma taça de vinho. Na imagem preto e branco ganhou a seguinte legenda: “Seguimos com os clicks amorosos feitos pelo dono do meu coração.” Diversos seguidores fizeram questão de comentar a publicação, alguns deles chegaram a levantar a desconfiança se “esse novo amor” existe mesmo.

“Acho que este homem não existe ,fruto da sua imaginação” disparou uma seguidora. “E o povo acredita em tuuuudo QUE NÃO VÊ” disse outra internauta. “Tudo em seu tempo. Aproveite seu momento seja imensamente feliz” desejou outra fã.

Natal Com o Amado

Semana passada Luana Piovani compartilhou outra série de fotos tiradas pelo novo namorado. Ao que tudo indica o casal passou o Natal juntos em Portugal. Há poucas semanas a atriz disse que estava namorando, mas achou melhor, dessa vez preservar a identidade do rapaz. Ela deu apenas duas pistas sobre sua nova paixão: “é brasileiro e muito discreto.”

Luana estava solteira desde julho, quando terminou seu namoro com o jogador de basquete israelense Ofek Malka, os dois ficaram juntos por onze meses. Antes dele a atriz foi casada com o surfista Pedro Scooby, os dois tiveram uma relação de oito anos e juntos são pais de Dom e os gêmeos Bem e Liz. O casamento de Luana Piovani e Scooby terminou em março de 2019.

Luana Piovani no BBB 21

Acostumada a dar pitaco em tudo e expor acontecimentos de sua relação com seu ex-marido, Luana Piovani também chegou a comentar sobre uma possível participação no BBB 21.

Colunistas afirmam que o sonho de Boninho é colocar Luana Piovani dentro do BBB 21. E a atriz falou sobre sua possível participação em tom de brincadeira.

Essa história do BBB está hilária, hilária. Realmente se eu entrasse naquele reality ia ser um ‘bafo. Mas eu teria que entrar de chicote com direito a um requinte de tortura e acho que só. Um bom chicote com requinte de tortura estava bom.

Enquanto nenhum famoso ainda é confirmado para o Big Brother do ano que vem, o público vai apontando quem gostaria de ver confinado no programa da Globo, até Kelly Key disse que já foi convidada para participar do reality.

Vale lembrar que, ao que tudo indica, o BBB 21 irá pegar uma boa parte de quarentena imposta pela pandemia. A ideia da Globo é aproveitar ao máximo o confinamento, uma vez que isolados dentro da casa, os participantes não tem contato com o mundo externo e não correm o risco de contrair a doença. Os cuidados com a produção também ficam redobrados. E para deixar o clima mais agitado no reality nada melhor do que uma personalidade na casa como a de Luana Piovani.

Apesar de toda a torcida para a atriz entrar no reality, Boninho já disse que Luana Piovani não está na lista dos escolhidos para integrarem o time camarote do BBB 21.