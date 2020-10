Como já diria Luísa Sonza com suas amigas: “agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate, hoje vai rolar um fight de bumbum.” E armas para esse combate a cantora já provou ter. Ela inclusive fez questão de provar que além de ter um bumbum gigante ele é totalmente natural.

Se despedindo de uma visita ao México, Luísa Sonza fez um ensaio fotográfico só de fio dental e um típico sombreiro mexicano e ainda rebateu comentários maldosos de sua rede social. Vem saber o que rolou com a dona do hit Toma Toma em sua conta do Instagram.

Luísa Sonza e Sum Bubum Gigante e Natural

Além de um talento para música, Luísa Sonza também provou que tem talento para sensualizar, naturalmente. A cantora mostrou, que assim como sua letra de hit, também é “Braba” e fez questão de rebater um comentário em sua rede social, de um seguidor que contestou que seu bumbum era de silicone.

Tudo começou com um ensaio publicado no Instagram de Luísa Sonza. As fotos fazem parte de um ensaio que marcou a despedida da cantora da cidade de Tulúm, no México. Com direito a apenas um sombreiro típico mexicano, um fio-dental e muita sensualidade, Luísa disse adeus ao país que escolheu para descansar um pouco.

Como legenda ela escreveu apenas: “Bye México” (Tchau México). Seus fãs debruçaram em elogios para cantora em sua rede social: “Essa bunda merecia ser colocada num quadro…uma belaaaa obra de arte” disse uma seguidora. “Paga meu cardiologista” brincou outro admirador. “Chapéu novo, gostaram??” disparou outro internauta ironizando o assessório de Luísa Sonza.

Mas teve, lógico, aqueles seguidores que gastaram seu e foram até os comentários criticar a publicação de Luísa. A cantora então, também gastou seu precioso tempo e rebateu alguns. Um em especial duvidava que o bumbum de Sonza fosse natural. “Bunda de silicone.” E a cantora respondeu: “Pra sua tristeza, não é.”

Luísa Sonza Ganha Elogio de Vitão

Se Luisa Sonza, recebeu algumas críticas de seguidores amargurados por um lado, por outro lado a cantora arrasou ao receber uma declaração cheia de amor do namorado Vitão que escreveu:

Você é a mulher mais linda do mundo. Volta logo, tô com saudade. Te amo

A cantora fez questão de responder a mensagem no mesmo tom e disse: Tô morrendo de saudade. Tô voltando, te amo.” Luisa Sonza e Vitão assumiram a relação no início de setembro. Mas os rumores do namoro começaram no meio do ano, após gravarem juntos uma música e não se desgrudarem mais.

Em abril desse ano, Luisa e Whindersson Nunes anunciaram a separação do casamento que aconteceu em fevereiro de 2018. Com essa sucessão de grandes acontecimentos na sequência, alguns fãs parecem não aceitar o fim da relação e criam “guerras” e perseguições virtuais. Principalmente nas redes sociais de Luiza.

Durante live realizada na semana passada com Luan Santana e Giulia Be, a cantora recebeu um depoimento de apoio dos colegas. Luan disse:

O Brasil tá vendo duas mulheres lindas, talentosas, donas da sua própria vida. Você, que fica destilando ódio na internet… Hater, escuta aqui: elas não vão parar, não adianta.

Aliás, por falar em Whindersson Nunes ele também escolheu Tulúm no México para descansar por uns dias. Luísa Sonza inclusive publicou algumas fotos nos mesmos pontos turísticos visitado por Whindersson. O humorista surgiu com roupas coloridas e não exibiu nenhum click de sunga. Será que o ex-casal chegou a se cruzar em algum ponto da cidade mexicana?