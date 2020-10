O fim da amizade do ex-casal? Nesta última quinta-feira (08), o humorista Whindersson Nunes decidiu parar de seguir sua ex-mulher, Luísa Sonza no Instagram.

Foi através de alguns internautas, que notaram unfollow dado pelo também youtuber na cantora quando perceberam que ela não estava mais entre a lista de pessoas que ele acompanha em sua rede social pessoal.

Whindersson Nunes deixa de seguir ex-mulher

Por outro lado, até a manhã de hoje, a cantora permanece seguindo o comediante no Instagram. Vale lembrar que, o casal estava junto desde março de 2016, após dois anos de namoro o Whindersson e Luísa resolveram trocar as alianças em uma cerimônia civil e religiosa.

O casal colocou um ponto final no casamento em abril deste ano, o término foi anunciado nas redes sociais de cada um. Logo depois do anúncio, muitos fãs do youtuber e internautas começaram a atacar a cantora em suas redes sociais.

O ataque se tornou ainda mais intenso depois de Luísa Sonza lançar uma música em parceria com o cantor Vitão e surgir rumores de um possível envolvimento amoroso. Whindersson Nunes mais uma vez saiu em defesa da ex-companheira em suas redes sociais e pediu para que as pessoas parassem de ‘atacá-la em seu trabalho e que a relação dos dois era apenas assunto deles’.

Luísa Sonza e Vitão estão em uma fase só de ‘Flores’

No início do mês de setembro, Luísa Sonza anunciou que estava namorando Vitão. Em sua rede social, a loira compartilhou uma série de fotos românticas com o cantor em seu Twitter e Instagram.

Sem declarações ou legendas, o novo casal viralizou e acabou virando assunto nos Trending Topics do Twitter. Um dos motivos para tanto espanto seria o anúncio após uma série de fatores que levaram os internautas a crer que a cantora poderia ter traído Whindersson, com o também cantor, Vitão.

Apenas um mês depois da separação, o cantor do hit “Café” se hospedou na mansão de Luísa, para a gravação da sua colaboração, ‘Flores’. Sonza acabou virando alvo de críticas por conta do clipe e quando questionada em entrevistas sobre o envolvimento com Vitão, negava sempre um possível romance. Após todo o alvoroço do romance passar, o novo casal tem aparecido bastante nas redes sociais compartilhando seus momentos íntimos e divertidos.