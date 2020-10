Mostrando ser bem gente como a gente, a dupla sertaneja Maiara e Maraísa aproveitaram a folguinha de ambas na agenda de compromissos para darem aquela renovada no estoque de comida de sua casa.

Na noite desta última terça-feira (06), as irmãs apareceram em suas redes sociais mostrando a simplicidade de ambas, já muito conhecida pelos fãs, enquanto visitavam uma feira noturna aberta.

Irmãs se divertem em feira noturna

Acompanhadas da máscara como proteção, as irmãs respeitaram os protocolos de prevenção contra a Covid-19 e exalaram toda a empolgação com o momento: “Comprando tomate! Hoje é dia de feira! O que você tá fazendo aí, irmã?”, questionou Maraísa em seus stories do Instagram.

Vale ressaltar e lembrar que Maraísa, da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, está novamente na pista. Segundo informações do colunista Leo Dias, chegou ao fim pela segunda vez o relacionamento da artista com o também cantor Fabrício Marques.

Maiara e Maraísa abalam a web com fotos de biquíni

Maiara e Maraísa chamaram atenção, na tarde desta última segunda-feira (05), ao postarem fotos ousadas juntas fazendo poses em uma piscina. As imagens foram compartilhadas no Instagram oficial da dupla sertaneja.

“Segundona bem quente? Temos”, brincaram as irmãs na legenda da foto postada. Em pouco mais de duas horas, a publicação já havia recebido milhares de curtidas, um número muito acima dos que o perfil oficial de Maiara e Maraísa costuma alcançar.

Nos comentários da bombada postagem, os fãs, como sempre, encheram as gêmeas dos mais variados elogios. “As duas igualmente perfeitas”, comentou um. “Eu tento não me apaixonar, aí vocês vão lá e postam uma foto dessas”, desabafou outro.