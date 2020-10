O casal Maiara e o sertanejo Fernando Zor que estava separado desde Agosto desse ano, assumiu a reconciliação neste último domingo (11), o casal já está de volta esbanjando declarações de amor em suas redes sociais.

A cantora, da dupla com Maraisa, postou uma foto abraçada ao sertanejo na madrugada de hoje, depois de uma separação de três meses. Vale relembrar que apesar da maneira romântica como os músicos iniciaram o namoro, os bastidores do término envolvem uma série de polêmicas, como noitada de bebedeira, ciúme excessivo, traição e, inclusive, um vídeo íntimo mostrando toda ação, o que gerou o término dos dois.

Sertaneja aparece esbanjando amor ao lado de namorado

Na imagem, postada nos stories do Instagram, o casal aparece deitado, com Maiara grudada no rosto de seu namorado, que parece estar dormindo.

“Ser feliz é tão simples… Esse cheirinho no cangote resumindo a melhor parte do meu dia”, declarou ela na publicação feita para seus seguidores e fãs.

Após assumirem a volta do relacionamento com Maiara, o sertanejo Fernando Zor também apareceu em suas redes sociais noticiando e fazendo um rápido bate-papo com seus fãs e também revelou a torcida de seus seguidores pelo casamento do casa sertanejo.

Maiara reprova ‘casamento’ com Fernando em redes sociais

Em uma série de vídeos postadas em seu stories no Instagram, o cantor Fernando apareceu muito bem-humorado ao dar a sua opinião sobre uma possível e futura cerimônia de casamento.

“Queria desabafar com vocês”, iniciou Fernando, logo de cara sendo repreendido pela namorada, que o acompanhava em um almoço em Goiânia. “Não, não vai começar não, ai meu senhor”, reprovou Maiara.

“Desabafar, vou desabafar sim. Por que já vários locais que a gente chega, eu e a Maiara, restaurante, por exemplo hoje, os caras vem oferecer o espaço pra fazer o casamento“, afirmou ele, sendo novamente interrompido pela cantora. “Não começa com esse assunto de casamento aí não”, pediu ela de forma cômica ao lado do sertanejo.

Mas Fernando Zor continuou a enfrentar a reprovação da namorada para terminar sua piada, brincando sobre a oferta de patrocínios para a cerimônia.

“Eu sei, mas o povo fica oferecendo, já ofereceu festa…coisa boa ninguém oferece, não dá pra acreditar nisso”, completou ele, fazendo as pessoas presentes no almoço caírem na risada.