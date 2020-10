Maju Coutinho parou o Jornal Hoje, na tarde dessa quinta-feira, 22, e fez um discurso simples e rápido reverberar nas redes sociais ao longo do dia. A apresentadora da Globo não segurou a revolta ao exibir no telejornal uma matéria onde um jovem negro do Distrito Federal teve uma sentença revertida após ser condenado a 80 anos de prisão.

A matéria destacou que o acusado chegou a cumprir pena de três anos em regime fechado. No entanto, depois de todo esse tempo, a justiça resolveu reverter a sentença após constatar que inconsistência de provas diante as acusações. Vem saber o que Maju Coutinho disse sobre o caso.

Maju Coutinho Faz Desabafo no Jornal Hoje

Maju Coutinho segue firma a frente do Jornal Hoje da Globo. A “ex-mulher do tempo” está cada vez mais segura na condução de um dos telejornais mais tradicionais da emissora dos Marinhos.

Mas não pense você que a jornalista é apenas uma leitora de notícias. Maju Coutinho, sempre que necessário, faz um adendo ou uma observação pertinente referente as matérias exibidas no Jornal Hoje.

E foi o que aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 22 na Globo. O telejornal exibiu uma matéria que contava a história de um jovem negro que foi preso e condenado a 80 anos após ser acusado de cometer uma série de assaltos e crimes no Distrito Federal. Após três anos de pesadelo o jovem conseguiu reverter a sentença depois que ajustiça analisou seu caso e verificou que todas as provas apresentadas para o crime eram inconsistentes. Maju não se conteve e fez questão de manifestar revolta com o caso:

Tem que mudar essa lógica de que preto parado é suspeito e correndo é culpado, isso tem que mudar.

Repercussão Tomou Conta das Redes

Internautas e fãs de Maju Coutinho fizeram questão de manifestarem apoio as falas da jornalista da Globo nas redes sociais: “acho tão importante tudo que a Maju representa. Na minha família todo mundo gosta dela, meus avós não perdem uma edição sequer do jornal, ela é uma excelente profissional e ter falas tão necessárias quando a maioria dos jornalistas da Globo se calam é diferencial demais” disse uma telespectadora.

“Concordo com Maju Coutinho, chega dessa mentalidade ridícula. Mais amor, menos desigualdade” desabafou outra seguidora de Maju.

Maria Julia Coutinho Revela Origem do Apelido

Antes de entrar na Globo, Maju trabalhou na TV Cultura. Durante uma entrevista ao Programa do Jô em junho de 2015, a âncora do Jornal Hoje explicou a origem do seu apelido.

Maju é um apelido que vem desde a época do magistério, entrou pra faculdade e pra vida profissional. O primeiro a me chamar de Maju no ar foi o Chico Pinheiro. Primeiro, ele foi repreendido, levou uma bronquinha. Aí ele falou assim: “Se ela é Maria Júlia, então eu tenho que ser Francisco.

Maju se tornou a principal “mulher do tempo” da Globo e passou a fazer entradas ao vivo no Jornal Nacional, principal programa da emissora dos Marinhos. No JN, Maria Julia também passou a ser chamada por Maju por William Bonner.

Em setembro do ano passado, Sandra Annenberg foi designada a assumir o lugar do jornalista Sergio Chapelin, no Globo Repórter após o veterano decidir se aposentar. Com a vaga aberta a direção da emissora chegou a conclusão que Maju seria o nome ideal para assumir a bancada fixa do noticiário.

Em um novo formato, Maju Coutinho não fica somente sentada na bancada do Jornal Hoje. Ela também transita no cenário para interagir com todas as telas do estúdio. Além do programa da Globo, Maju também participa do programa podcast Papo de Política ao lado de outras estrelas do jornalismo da Globonews.