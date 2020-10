A influencer Mallu Ohanna, ex-mulher do jogador Dudu confirmou em entrevista um romance com o cantor sertanejo Gusttavo Lima antes de anunciar sua separação com Andressa Suita. “Aconteceu”, disse em áudio divulgado nesta segunda-feira (19), após ter negado o caso na semana passada.

Em entrevista para a jornalista Fabiola Reipert, do quadro A Hora da Venenosa, do programa Balanço Geral da emissora Record TV, Mallu deu detalhes de seu relacionamento com o sertanejo. “Eu estou separada já tem sete meses. E assim, quando aconteceu, ele falou para mim que estava separado”, revelou Mallu Ohanna em gravação.

Mallu Ohanna confirma encontros amorosos na fazendo de Leonardo

Segundo a jornalista, a conversa gravada na semana passada seria uma prova de que quem revelou o romance com o sertanejo enquanto ainda casado, foi a própria influencer. Após a divulgação da notícia na sexta-feira (16), ela desmentiu a informação para a imprensa, o que fez o programa revelar o áudio.

Na conversa, Mallu revela que Gusttavo Lima disse estar separado quando se conheceram. Porém, ela não saberia de mais detalhes do fim do relacionamento dele e Andressa. “A gente não comentava muita coisa sobre isso, não”, disse. Durante conversa, a ex-mulher de Dudu expõem que o romance começou a pelo menos “dois meses” quando ela estava em Goiânia. “Eu estava na casa do Leonardo até então. Eu estava junto até então com o Zé Felipe, a Virginia, todo mundo”, declarou.

“Aconteceu, né. Aconteceu lá as coisas entre eu e ele”, reafirmou. Os encontros entre os dois teriam acontecido em outros lugares e não apenas na fazenda do cantor Leonardo. “(Ficamos) Algumas vezes. Umas quatro vezes, mais ou menos”, completou. Quando questionada sobre o andamento do romance pela apresentadora, ela respondeu: “Por enquanto, ainda não”.

Zé Felipe e sua noiva, Virginia Fonseca, desmentem influencer

O filho de Leonardo, Zé Felipe, não se calou perante a polêmica e em suas redes sociais desabafou sobre o caso, além de mandar uma indireta para ex-esposa do jogador Dudu: “O que leva a pessoa mentir? Só para ganhar fama af, vai to*****, como tem gente baixa”, disparou o cantor.

Sua noiva, Virginia Fonseca também se pronunciou sobre a notícia e compartilhou uma série de stories em seu Instagram onde mostra várias partes de uma conversa com Mallu Ohanna. Onde afirmava que tudo era mentira e que não queria ser envolvida nessa situação, uma vez que Zé Felipe é amigo do de ambos do casal.

“Mallu, você está doida? Que é isso? Falar que ficou com Gusttavo na casa do Leo, que eu e Zé estávamos lá. Isso nunca existiu, você pegou pesado. Não nos coloque em mentira sua, que não vamos aceitar. Zé é amigo de Gusttavo e jamais iria compactuar com traição”, desabafou Virginia, que ainda complementou dizendo que Mallu estaria no sítio com outro rapaz.

Em suas redes sociais, Gusttavo Lima se manifestou após a divulgação dos áudios. “Calúnia e difamação a todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar. Se preparem”, escreveu em seu Twitter.