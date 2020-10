Mara Maravilha jogou a real sobre o status de amizade com Xuxa. As duas apresentadoras de programas infantis dos anos 90, sempre tiveram uma boa relação, mas nos últimos tempos, Mara tem ficado de fora de um grupinho composto Xuxa, Eliana e Angélica que realizou um encontro cheio de nostalgia durante a pandemia.

Durante uma entrevista no Instagram, Mara Maravilha também falou sobre sua relação com Eliana, sua colega de SBT e Angélica. A pupila de Silvio Santos inclusive relatou uma história que envolveu, Mauricio Mattar, ex-namorado da loira da Globo. Vem saber o que mais Maravilha disse de suas coleguinhas.

Mara Maravilha Fala Sobre Sua Amizade Com Xuxa

Desde 2019, Mara Maravilha tem ficado de fora de um grupo composto por Xuxa, Angélica e Eliana. Ano passado, todas as loiras foram convidadas para estrelarem uma campanha publicitária de uma famosa marca de cosmético. Mara não participou do mesmo comercial, e gravou um vídeo que foi divulgado a parte, e sem a mesma repercussão que a força das loiras.

Ainda durante o encontro polêmico, Xuxa, Angélica e Eliana revelaram que fazem parte de um grupo de WhatsApp e que conversam sobre tudo por lá. Mara não integra o grupo de bate-papo.

Recentemente, Xuxa, Angélica e Eliana surgiram em um publicação que fez o coração dos fãs de programas infantis bater mais forte. Angélica promoveu um encontro daqueles em sua mansão que também contou com a participação de seu marido, Luciano Huck e o esposo de Xuxa, Junno. Mara Maravilha não foi convidada.

Não É Como Antes, Diz Mara Sobre Xuxa

Durante entrevista ao perfil do Instagram, Noveleiro Real, Mara Maravilha disse como anda seu contato com Xuxa, Eliana e Angélica.

Tenho contato com a Eliana. Ela é uma colega muito ética. A Xuxa, eu amo, vou continuar amando, mas não é mais como antes, pelo menos agora, para mim. A angélica, acho ela uma ótima atriz, literalmente.

Ainda durante a conversa, Mara Maravilha relatou que nos anos 90, ela foi convidada para fazer um ensaio fotográfico com Mauricio Mattar. Na época, o ator era namorado de Angélica. A apresentadora então, pediu ao diretor das fotos que não queria fazer fotos de beijos: “Eu pedi para não beijar o Maurício, porque não sou fura olho”.

Mara Maravilha surge ao lado de Adriane Galisteu e Público Aponta Indireta

Parece que Mara Maravilha ainda não engoliu muito bem o convite que não recebeu para um encontro nostálgico das eternas loiras dos programas infantis dos anos 90. Xuxa, Angélica e Eliana se encontram novamente no final de semana para, possivelmente, discutirem um projeto, e Mara acompanhou tudo pelas redes sociais.

Recentemente, Mara Maravilha resolveu publicar um foto ao lado de outra loira, a apresentadora Adriane Galisteu. Acontece que o público entendeu a lembrança do famoso #TBT (quinta-feira da recordação), como uma provocação à Rainha dos Baixinhos, Xuxa.

Isso porque Adriane Galisteu, por muitos anos foi apontada como desafeto de Xuxa, por ter engatado um romance com Ayrton Senna, tempo depois que Meneghel e o piloto terminaram. Há quem diga que Xuxa nuca aceitou bem o relacionamento dos dois e que até alguns membros da família de Senna torciam para que Xuxa e Ayrton reatassem o relacionamento. Mara não escreveu nada disso na legenda, mas todo esse contexto ficou embutido na imagem. Como legenda, Mara Maravilha escreveu:

TBT MARAAAA , festa da revista Caras na Argentina, com a linda Adriane Galisteu, não sei , acho que há 25 anos, mas parece que foi ontem porque lembro de tanta coisa; revendo os conceitos e evoluindo, por isso AMOOO.

Seguidores de Mara Maravilha fizeram questão de comentar a publicação dizendo que entenderam a suposta indireta à Xuxa: “Essa foi para alfinetar a Xuxa, hahaha. Adoro” disse uma seguidora. “Senna adoraria essa fotografia!” destacou outra fã. “Mara se o silêncio é sua tese, o pq de tanta polêmica?” disparou outro internauta.

É bom lembrar que Mara Maravilha sempre teve um bom relacionamento com Xuxa e também com Eliana. Já com Angélica, as histórias eram outras e as duas não conversaram nem quando trabalharam juntas no SBT, na segunda metade dos anos 90. O encontro foi promovido na mansão de Angélica com Luciano Huck.