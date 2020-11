Faleceu na manhã dessa quarta-feira, 25, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, Diego Maradona. O argentino teve uma parada cardiorrespiratória em sua casa na cidade de Tigre, próximo a Buenos Aires, na Argentina. Seis ambulâncias foram chamadas em seu condomínio, mas não teve como reanimar o jogador de 60 anos.

Maradona estava com a saúde debilitada há alguns meses, ele chegou a se submeter a uma cirurgia no cérebro no início do mês. Personalidades mundiais fizeram homenagens ao jogador que ficou famoso por ser craque em campo mas também por se envolver em polêmicas fora dele. Xuxa, Luciano Huck e Kaká foram algumas celebridades brasileiras que se manifestaram nas redes sociais.

Maradona Morre aos 60 Anos na Argentina

O ano de 2020 ficará marcado na história por muitos fatos tristes, e na manhã dessa quarta-feira, 25, o mundo ficou chocado com mais uma perda lastimável. Morreu na cidade de Tigre, na Argentina, o ex-jogador, Diego Maradona.

O ex-jogador estava na sua casa se recuperando de uma cirurgia que fez no cérebro no início do mês. O jogador chegou a ficar internado logo após o procedimento, que teve um resultado satisfatório segundo os médicos. Mesmo assim permaneceu internado a pedido da família devido a uma “baixa anímica, anemia e desidratação” e um quadro de abstinência devido ao vício em álcool.

Oito dias depois, Maradona teve alta. Na manhã dessa quarta-feira, 25, seis ambulâncias foram chamadas em seu condomínio na cidade de Tigre, próximo de Buenos Aires na Argentina. O ex-jogador teve uma parada cardiorrespiratória e os socorristas não conseguiram reanima-lo.

Carreira e Polêmicas

Maradona foi descoberto com apenas 9 anos no subúrbio de Buenos Aires onde morava. Começou sua carreira profissional em 1976. Pelo Boca Juniors jogou dois anos no início da carreira, logo chamou a atenção dos clubes europeus. Teve belas passagens pelo Barcelona e também pelo time de Nápoli, na Itália.

Na Copa do Mundo de 1986, no México, Maradona conquistou o troféu pela Argentina e também realizou o gol mais bonito de uma Copa Mundial, segundo a Fifa. Na Copa de 2010 ele atuou como técnico da seleção Argentina, mas não teve um bom desempenho. Nos últimos meses estava atuando como técnico do time argentino Gimnasia y Esgrima La Plata.

Fora dos campos, Maradona travou uma longa e dura batalha contra as drogas. Segundo sua biografia, Diego descobriu a cocaína quando chegou em Barcelona na década de 80. Desde então não conseguiu mais se desvencilhar da droga, foi barrado por várias vezes em partidas após ser pego em exames antidoping. E chegou a afirmar: “Eu era, sou e serei um viciado em drogas” em entrevista a revista Gente, em 1996.

Maradona ter um ataque cardíaco em 2000 causado por uma overdose em um resort uruguaio de Punta del Este. Em 2004 teve outra crise cardíaca e respiratória e ficou a beira da morte novamente. Em 2007 foi internado novamente, dessa vez devido a uma hepatite em decorrência ao abuso de álcool e drogas.

Xuxa, Luciano Huck e Kaka Lamentam a Morte de Diego

Nas redes sociais famosos como Xuxa, Kaka e Luciano Huck manifestaram homenagens a um dos maiores jogadores do mundo. Na Globo, o comentarista Casagrande chegou a se emocionar ao vivo enquanto falava com Maju no Jornal Hoje.

Xuxa, que possui uma legião de fãs na Argentina escreveu em sua conta do Instagram: “Sinto muito, muito mesmo. Que Dios acalme el corazon de la famila. ARGENTINA”

Já o jogador Kaká fez questão de publicar uma foto ao lado de Maradona e escreveu: “Obrigado por tudo que você fez por esse esporte que eu tanto amo. Gênio! Descanse em paz.”

O apresentador da Globo, Luciano Huck também usou sua rede social e mandou uma mensagem especial aos fãs e familiares de Maradona.