O apresentador, Marcio Garcia usou suas redes sociais para pedir apoio e orações dos fãs e seguidores. O pai do apresentador, o senhor, Carlos Alberto Tavares Machado, de 77 anos está internado em Juiz de Fora em estado grave.

Marcio Garcia ainda disse durante vídeo que chegou a “fazer pouco caso da doença” e que não acreditava que a doença era uma coisa tão grave. Vários famosos, conhecidos do apresentador da Globo fizeram questão de manifestarem apoio nesse momento difícil. Vem saber o que o ator falou sobre o caso.

Marcio Garcia Abre o Coração e Fala da Situação Difícil de Seu Pai

O ator e apresentador Marcio Garcia usou sua conta do Instagram para pedir orações ao seu pai, Carlos Alberto Tavares Machado, de 77 anos. Carlos encontra-se internado em um hospital particular de Juiz de Fora, MG, em estado grave com Covid-19. Segundo informações do próprio apresentador, seu pai está respirando com a ajuda de aparelhos.

Venho mais uma vez aqui, fazer um pedido, agora em nome do meu pai, que está internado em Juiz de Fora, no hospital da Unimed, em estado grave com Covid-19, foi entubado. Não é fácil para um homem da idade dele [77 anos] passar por isso, muito menos para a família.

O apresentador do Tamanho Família da Globo confessou que chegou a não levar tão a sério a pandemia de coronavírus que assola o Brasil e o mundo e que se arrepende por isso.

Confesso que, muitas vezes, fiz pouco caso da Covid, achava que não era tão grave, enfim. Sempre, claro, tomando meus cuidados. Mas nunca levei tão a sério a doença. Acho que muita gente passa por isso, até ter um caso tão sério, como o do meu pai – disse Marcio Garcia.

Márcio Pede Orações ao Seu Pai

Por fim, em seu vídeo, Marcio Garcia pediu orações aos seus fãs e seguidores e também para se manterem seguros e tomarem todos os tipos de cuidado para evitar essa doença que é grave e muito séria.

Então, estou passando aqui, humildemente, pedir uma corrente de orações para vocês em nome dele. Só estou fazendo isso porque, realmente, a gente não tem mais o que fazer. Estamos contando com o apoio da equipe médica, que é excelente, supercompetente.

Apoio dos Famosos

Após a publicação do vídeo na rede social de Marcio Garcia, imediatamente se formou uma rede de apoio, orações e boas vibrações, tanto para o apresentador da Globo, assim como seu pai e toda sua família.

Famosos como, a atriz, Elizabeth Savala, Rodrigo Lombardi, Elba Ramalho, Marco Luque e Belluti, da dupla Marcos e Belluti fizeram questão de deixarem mensagens de solidarizarão ao apresentador da Globo.

Sim é gravíssimo e nos resta alertar as pessoas e rezar. O irmão da minha nora está em Curitiba na uti, o pai internado, a mãe, a cunhada e os sobrinhos TODOS com a Covid, estamos fazendo uma corrente de orações, todos os dias, e vamos incluir seu pai querido, Deus no comando, mas todos temos que fazer a nossa parte, orando – escreveu a atriz, Elizabeth Savala.

Rodrigo Lombardi, que está no ar com a reprise de A Força do Querer, disse: “Toda a energia positiva daqui, irmão.” O sertanejo Belluti expressou a seguinte mensagem: “Vai dar td certo, irmão. Vamos orar.” Já a cantora Elba Ramalho escreveu: “Em oração!”

Vale lembrar que assim como o pai de Marcio Garcia, outras pessoas estão se contaminando com coronavírus no Brasil. Segundo informações do site G1, da Globo, a taxa de transmissão voltou a subir nos últimos dias. Até o momento o Brasil tem 166.101 mortes por coronavírus confirmadas até as 13h desta terça-feira, 17. Nenhuma vacina ainda foi aprovada, e distribuída para as principais potências mundiais.