Maria Ribeiro foi entrevistada no podcast “É nóia minha”, de Camila Fremder e ao ser perguntada sobre a relação com seus ex-maridos, a atriz não teve papas na língua.

A artista de 44 anos foi casada com os também atores Paulo Betti, com quem ficou casada até 2005, e Caio Blat, de quem se separou informalmente em 2017, mas continua em processo de separação por divergências na comunhão de bens.

Apesar dos longos relacionamentos e nenhum atrito público, ao ser indagada sobre sua suposta boa relação com os ex-maridos, Maria Ribeiro respondeu que na verdade não age naturalmente no inteiro de manter uma relação amistosa.

Maria Ribeiro é sutil ao falar mal dos ex-maridos

Quando a apresentadora Camila Fremder falou sobre a suposta boa relação de Maria com Caio e Paulo, a atriz foi enfática e disse: “Você compra isso? Meu amor, eu sou ótima atriz”.

Maria Ribeiro ainda revelou como faz para ser discreta ao criticá-los: “agora que eu tenho dois ex-maridos, quando eu quero falar mal de um, eu não defino, e aí ninguém sabe de quem eu estou falando”.

Ela ainda revelou, descontente, que ainda é oficialmente casada com Caio Blat, mesmo após o fim do relacionamento de 10 anos em 2017: “”eu já devia estar escrevendo divorciada há muito tempo, mas ainda tenho que colocar que sou casada nas fichas de cadastro”

Atriz alfineta atual de Caio Blat

A sinceridade de Maria Ribeiro sobrou até pra Luisa Arraes, atual namorada de Caio Blat e também atriz, ao falar de seu filho com Caio, Bento.

A relação de Bento com a nova madrasta parece ser boa, mas não agradar tanto a mãe. Maria Ribeiro comentou: “Outro dia, o Bento me pediu para brincar de pique-esconde e eu falei que não queria. Ele disse que a Luisa é muito boa de pique-esconde, e eu respondi: ‘Lógico, ela tem a sua idade’“.

Luisa Arraes tem apenas 26 anos, 18 a menos que Maria Ribeiro, 14 anos mais nova que o namorado Caio Blat e 16 anos mais velha que Bento, de 10 anos.

Ela revelou que Luisa também era sua fã . “A Luisa me mandava mensagem elogiando minhas colunas de jornal, e aí o Caio foi fazer uma peça com ela. Mas tudo bem porque o casamento já estava totalmente cagado, já estava na extensão da extensão”, disse Maria Ribeiro.

Maria é 20 anos mais nova que Paulo Betti

Diferença de idade é algo que Maria Ribeiro conhece bem, já que começou a se relacionar com Paulo Betti aos 20 anos e ele tinha o dobro de sua idade.

Na época a diferença deu o que falar, mas ainda hoje diferença de idade entre casais famosos rende comentários, como o relacionamento de Tatá Werneck e Rafael Vitti, 12 anos mais novo que a humorista.

Em 2013 Maria Ribeiro comentou, em uma entrevista, que foi difícil lidar com a situação na época: “me apaixonei perdidamente, e a paixão era mais forte que o medo de sofrer algum preconceito. Paulo sofreu porque tinha bastante vergonha pela situação. Se pudesse, ele não teria escolhido se apaixonar por mim”.

A separação do casal foi difícil e cercada de ciúmes. “Eu já estava namorando o Caio, separada do Paulo. Mas o Paulo começou a namorar e eu fiquei imediatamente apaixonada por ele de novo. Fiquei com muito ciúmes. Aí eu já não estava mais feliz, queria separar. Ou seja, o cara estava feliz e eu com raiva”, contou Maria Ribeiro ao podcast de Camila Fremder.

Maria Ribeiro e Paulo Betti também têm um filho juntos: João.