O clima pegou fogo nas redes sociais no último final de semana, isso porque a atriz e cantora Mariana Rios e o cantor Gusttavo Lima desembarcaram no mesmo dia e local para passarem as festas de final de ano.

A cidade escolhida foi Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Mariana Rios fez questão de desmentir os boatos para Leo Dias, mas segundo a colunista Fábia Oliveira, ela e o sertanejo Gusttavo Lima estão vivendo um romance sim, e a discrição é uma exigência do sertanejo. Vem saber o que rolou.

Mariana Rios e Gusttavo Lima Vivem Romance, Aponta Colunista

Após as festas natalinas, geralmente comemoradas em família, muitas pessoas escolhem destinos diferentes para passarem o réveillon. E com os artistas não é diferente. Enquanto alguns estão escolhendo lugares mais afastados e discretos outros optam por uma aglomeração declarada. No meio de tudo isso existem aqueles que tentam esconder um suposto romance. É o caso do novo (suposto) casal Mariana Rios e Gusttavo Lima, segundo a jornalista Fábia Oliveira do jornal O Dia.

Os burburinhos começaram ainda no último final de semana. A atriz Mariana Rios chegou em um jatinho particular em Angra dos Reis. Na sequência, o cantor Gusttavo Lima chegou no mesmo lugar em outro avião, também particular.

A chegada de Mariana Rios sozinha no local levantou a desconfiança dos jornalistas que estão no local. Vale lembrar que nas proximidades estão acontecendo a festa do Neymar, em sua mansão em Mangaratiba. Por ali também, só que em uma ilha particular está rolando a reunião das ex-integrantes do BBB 20, Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann junto com a atriz Bruna Marquezine. Ou seja o local está bem vigiado.

Affair de Mariana e Gusttavo

Logo que as notícias sobre o novo romance entre a atriz e Gusttavo Lima invadiram as redes, Mariana Rios deu uma declaração ao jornalista Leo Dias, dizendo: “Eu não sei de onde tiraram isso! Vou passar uns dias aqui no hotel.” A atriz e cantora ainda afirmou que devera passar a passagem de ano no local, pois na sequência terá gravação no Rio de Janeiro.

Mas segundo a jornalista, Fábia Oliveira, o affair entre Mariana Rios e Gusttavo Lima é real. Os dois se conheceram durante a live Nº 1 – Villa Mix. O sertanejo fez uma brincadeira com a atriz e pediu seu telefone e Mariana acabou passando. Desde então os dois estão se conhecendo melhor.

Fábia Oliveira ainda conta que segundo a apuração de sua coluna, a exigência de não levar o relacionamento a público é do próprio Gusttavo Lima que não quer saber de badalação sobre sua vida amorosa tão cedo após sua separação polêmica com a modelo, Andressa Suita há poucos meses.

Mariana Rios Fala Sobre Convite Para Entrar no BBB 21

Ela tem apenas 35 anos, mas parece que ainda não saiu dos 20. Ela também canta, dança e interpreta muito bem, além disso trabalhou em diversas novelas da Globo e já teve contato direto com Boninho e Tiago Leifert, essa semana Mariana Rios foi apontada como uma das confinadas para a próxima temporada do BBB 21.

A reação da imprensa foi imediata, já que Mariana Rios tem todos os elementos para ser uma ótima personagem dentro do reality show. Além de passagens em folhetins das produções da emissora dos Marinhos, Mariana carrega quase oito milhões de seguidores em suas redes sociais. Atualmente, essa marca é um dos elementos importantes na tomada de decisão da produção do BBB 21.

Mas os boatos não duraram muito tempo, a atriz e cantora usou suas redes sociais para dizer que tudo não passou de uma “especulação” e que ela não estará no BBB 21. Será mesmo?