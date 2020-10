A rainha da sofrência Marília Mendonça resolveu se pronunciar sobre a grande série de separações no meio sertanejo que vem ocorrendo nos últimos meses, inclusive a sua própria já que terminou seu namoro com Murilo Huff em julho deste ano.

Nesta última terça-feira (20) a cantora utilizou de seu perfil oficial do Twitter para desabafar sobre o fato de algumas ‘pessoas’ estarem felizes com os fins de relacionamentos e ainda criticou alguns portais de notícia. Vale lembrar que muito recentemente os casais Gusttavo Lima e Andressa Suita, e os noivos Luan Santana e Jade Magalhães terminaram seus relacionamentos de anos.

Cantora crítica comemoração aos ‘términos’ de relacionamentos

“Os sites agora deram pra comemorar término das pessoas… Poxa. Eu sei que não tem muita coisa pra comemorar em 2020, mas chegar a esse ponto? Eu sei que é o trabalho de vocês. Muitos eu sigo, acompanho e estou sempre interagindo, mas é só um feedback de seguidora. A gente precisa ensinar e fazer nossa parte, com a nossa visibilidade, que a desgraça do outro não deve servir de entretenimento. Isso é deprimente”, iniciou Marília Mendonça.

A cantora afirmou que gostaria de ler mais informações positivas, exaltando as conquistas de artistas na vida profissional e também pessoal. Marília também se mostrou bem desanimada com as notícias recentes sobre separações e a forma como estão sendo noticiadas ao público.

“É tão bom ler uma notícia boa de alguma conquista de um artista brasileiro, ler notícias de casamento, anúncios de que estão chegando os filhos… Eu fico tão feliz! Términos são tristes, separações são complicadas, quando envolvem filhos, então. Dar a notícia, uma satisfação para os fãs, até aí ok. Eu entendo que somos pessoas públicas e já cansei de lutar pra que essas coisas não fossem o foco. Mas falar sobre isso todos os dias, fazer retrospectiva de separação, satirizar vidas e sentimentos, tristezas reais…”, comentou.

Marília Mendonça desmente término causado por ‘ciúmes exagerado’

“Existe mais de uma pessoa por trás do meme que você criou pra ganhar likes. Existem vidas. Planos que não se concretizarão, anos de convivência, problemas de infinitas formas e contextos. Não é nem sobre o meu relacionamento mais, e antes que digam que é o que dá IBOPE, eu sei que é. Mas nós, influenciadores, temos total condições de fazer a nossa parte quanto a essa realidade e não alimentar a ideia na cabeça do público, de que a nossa vida é uma novela, de que qualquer término precisa de uma história cabeluda”, concluiu a loira.

Marília Mendonça rompeu seu namoro em julho e alguns rumores apontaram que o fim do relacionamento se deu por causa do ciúme exagerado por parte dela. Na época, a sertaneja negou as informações através de seus stories em sua conta do Instagram. “Nós nunca tivemos a prática de mexer no celular um do outro. Nunca teve isso. A gente sempre se respeitou”, desabafou.