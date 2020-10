A cantora sertaneja Marília Mendonça teve uma surpresa desagradável recentemente, segundo a artista que ficou chocada com a ousadia de um ladrão ao tentar clonar seu cartão pessoal.

A cantora contou que o golpista tentou comprar uma viagem para nada menos que o maravilhoso e paradisíaco destino de Cancún, no México, usando seu cartão de crédito. Segundo a sertaneja, o roubo poderia ter sido avaliado na quantia de R$ 12 mil reais.

Cantora desabafa sofre tentativa de roubo

De forma bem humorada e brincalhona, Marília Mendonça compartilhou a notícia com seus seguidores no em seu perfil oficial do Twitter: “E o ladrão que tentou passar meu cartão em passagens para Cancún? Doze mil em passagens! Já foi mais humilde, cara”, brincou a cantora.

“Percebe-se que esse ladrão não é nada visionário… Um ladrão empreendedor investiria numa empresa”, voltou a brincar com acontecimento, o que para muitos pode ser uma bela dor de cabeça, a rainha da sofrência conseguiu tirar boas risadas a tentativa de furto.

Zezé Di Camargo rasga elogios para a artista

O grande encontro sertanejo entre Marilia Mendonça e Zezé Di Camargo em um estúdio em Goiânia, na última terça-feira (06), para a gravação da música ‘Você Não é Mais Assim’, da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. O cantor sertanejo rasgou elogios para a artista.

“A Marília fala que gravar com a gente é uma honra, que está com os ídolos, que ela fica ouvindo nossas músicas… Mas uma hora eu vou filmar como ficamos ouvindo as músicas da ‘rainha da sofrência’! Ela realmente eleva e faz gravitar tudo o que existe da música romântica e de sofrência. E faz com que esse estilo fale com todos os corações, todas as idades”, disse Zezé.

O cantor ainda completou sobre o sucesso da cantora: “Ela (Marília) tem o jeito para tocar todas as classes sociais, homens, mulheres, é impressionante”.

O encontro entre os dois faz parte de uma websérie em comemoração aos 30 anos de carreira da dupla Dois Filhos de Francisco. O projeto tem seu lançamento previsto para novembro e conta com cinco episódios, cada um contará com um convidado interpretando clássicos da dupla sertaneja.