O casal Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão, entra mais uma vez na mira do sites e perfis de fofocas, e como sempre, vem sendo alvo de rumores de uma possível separação de ambos. A respeito desse assunto, o jornalista Leo Dias resolveu revelar o motivo de tudo isso.

Segundo o mesmo, tudo começou quando a famosa ruiva foi apontada como amante de José Loreto e o pivô de sua separação com Débora Nascimento em 2019. Um segundo motivo é o fato da atriz ter sido flagrada alguma vezes sem a sua aliança de casamento.

Casal vira alvo de rumores e desmente possível separação

Outro fator bastante apontado por quem acredita nesse rumor é fato do casal ser discreto e distante da mídia, além de publicarem poucas fotos juntos nas redes sociais, já que o piloto não costuma postar, nem mesmo, imagens de si próprio, deixando o perfil bem desatualizado.

Recentemente ambos comemoraram aniversário de casamento no dia 7 de outubro, mas nenhum dos dois fez declarações públicas em suas redes sociais. Isso só serviu para fortalecer os rumores da separação, que acabaram sendo completamente desmentidos quando Alexandre fez aniversário.

No dia 14 de outubro, ele completou 35 anos e ganhou uma homenagem de Marina Ruy Barbosa, respondendo sua esposa com três corações nos comentários. Ele também chegou a postar uma foto sozinho e ganhou um comentário da amada.

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão se casaram em segredo

O casal não aparecia junto nas redes sociais há meses, o que chegou a levantar boatos de uma separação. Marina Ruy Barbosa não postava foto com ele desde Dia dos Namorados, enquanto ele não publicava com ela desde fim de julho.

Vale lembrar que o casal anunciou seu namoro em janeiro de 2016. Em julho do mesmo ano, durante uma viagem a Tailândia, anunciaram o noivado e no dia seguinte se casaram em segredo em uma cerimônia budista, no mesmo local onde foi pedida em noivado por Alexandre. O casamento religioso do casal aconteceu no dia 07 de outubro de 2017, na residência da família do marido, em Campinas.