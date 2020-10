A ex-BBB Mayra Cardi fez alguns vídeos se divertindo ao lado de uma amiga em seu Instagram na manhã desta quarta-feira (14). A influencer contou que elas ficaram até tarde na noite anterior fazendo alguns cuidados de beleza.

Separada de Arthur Aguiar desde maio, com quem foi casada por cerca de três anos e com quem tem uma filha, Sophia, de 1 ano, Mayra ainda brincou em vídeo: “A gente depila a xereca só pra gente olhar mesmo, porque não tem ninguém papando, tá osso”.

Influencer brinca com fase solteira em suas redes sociais

“Ontem a gente ficou até meia-noite fazendo ‘faxina’ de depilar, cílios, cuidando pra fingir que a gente é madame. Mas tudo que a gente faz tem que ser prolongado. A unha a gente abandonou, tanto eu, quanto ela, porque a gente não tem tempo de ser menina, a gente nasceu o macho da família, não tem meninos em casa, a gente tem que dar conta de toda a parada, da por** toda”, declarou Mayra.

Nesta terça-feira (13), Mayra Cardi voltou a mídia após ter sido divulgado pela imprensa um suposto processo de anulação de seu casamento com Arthur Aguiar levando em consideração seu relacionamento com Greto Guarize, com quem não teve o divórcio finalizado oficialmente nos Estados Unidos.

“A história, que não é novidade para ninguém porque eu mesma que contei, de eu ser casada com o Greto, meu ex-marido, nos Estados Unidos. Fui casada com o Greto, que é um brasileiro. Nós moramos nos Estados Unidos. Na época, eu tinha o documento americano para poder trabalhar e viver lá. Casamos no Brasil e também nos Estados Unidos, para que ele pudesse morar lá, e meu documento passar para ele.

Quando nos separamos, foi do dia para noite, muito rápido. Somos muito amigos até hoje. Separamos, porém me esqueci completamente que ainda tinha um documento de que eu era casada nos Estados Unidos, por conta dessa regularização. O Arthur sempre soube, mas nós nos esquecemos”, contou a influencer.

Mayra Cardi revela ser casada com dois maridos e pede anulação de ambos

Em dezembro do ano passado, Mayra Cardi revelou aos seus seguidores que era casada com dois maridos, já que a influencer não teria se divorciado de Egil Greto Guarize, antes de conhecer Arthur Aguiar.

No processo, conforme noticiado na coluna do Jornal O Dia, segundo jornalistas, na época dessa revelação, Mayra afirmou que havia se esquecido de que já era casada, desde 2014, quando decidiu se casar novamente no Brasil. Agora, a influencer entrou na Justiça de São Paulo com um requerimento de regularização do seu estado civil, que visa a anulação de seu casamento com Arthur.

“Requer-se a este MM. Juízo que seja validado o casamento no Estado da Flórida, Estados Unidos da América entre a Sra Maíra Cardi com o Sr. Egil Greto Guarize, para que, ato contínuo e na forma prevista em Lei, possa a Autora (Mayra) pugnar pela anulação do casamento celebrado entre a Sra. Maíra Cardi com o Sr. Arthur Aguiar”.

Como consta no processo, Mayra solicita a transcrição do casamento com Greto para sua certidão de casamento brasileira. “Se transcrita a certidão de casamento de Maíra, esta teria dois casamentos válidos no Brasil”, explicou a coach para seus seguidores.