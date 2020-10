Após um término extremamente polêmico e podendo ser acompanhado por todos seus seguidores, Mayra Cardi e Arthur Aguiar foram vistos passeando juntos em um shopping de Campinas, interior de São Paulo. A foto foi divulgada pelo perfil do Instagram Gossip do Dia, o até então, ex-casal, aparece andando pelo centro comercial com algumas sacola.

Nas redes sociais, a publicação gerou uma grande onda de comentários. “Mayra é aquela amiga que faz a gente odiar o ex dela e depois volta com ele“, comentou uma seguidora. “Parente daquele pintor famoso: O Micasso”, pontuou outra. “Mulher, pelo amor de Deus”, desabafou uma terceira.

Influencer nunca descartou a volta do relacionamento com ator

Vale lembrar que a separação do casal foi totalmente exposta por Mayra Cardi em suas redes sociais, já que a coach relatou estar sendo vítima de um relacionamento abusivo por Aguiar. Em um sequência de desabafos gravados por ela, Cardi revelou que foi traída várias vezes pelo ator.

Apesar do polêmico fim e das declarações feita pela mesma sobre não falar mais com Arthur, a coach acabou perdoando ele. Em recente entrevista ao Tô Na Pan, Mayra Cardi falou sobre a relação com o artista.

“As pessoas querem que eu carregue para sempre essa pedra. Sou eu que vou carregar isso. Eu perdoar o outro não é que eu seja um ser evoluído. Não estou fazendo um bem a ele. Estou fazendo um bem para mim”, disse a youtuber.

“Cheguei a me arrepender, mas as minhas amigas berraram no meu ouvido várias vezes para eu voltar. Cheguei a me arrepender pelo alastre que causei indiretamente na vida profissional dele“, confessou a famosa, que não descartava a possibilidade de reatar o casamento. “Eu nunca digo dessa água não beberei, porque a gente não sabe o dia de amanhã”, assumiu.

Mayra Cardi entra com processo de anulação em dois casamentos

Recentemente Mayra Cardi voltou a mídia após ter sido divulgado pela imprensa um suposto processo de anulação de seu casamento com Arthur Aguiar levando em consideração seu relacionamento com Greto Guarize, com quem não teve o divórcio finalizado oficialmente nos Estados Unidos.

Mayra afirmou que havia se esquecido de que já era casada, desde 2014, quando decidiu se casar novamente no Brasil. Agora, a influencer entrou na Justiça de São Paulo com um requerimento de regularização do seu estado civil, que visa a anulação de seu casamento com Arthur.

Como consta no processo, Mayra solicita a transcrição do casamento com Greto para sua certidão de casamento brasileira. “Se transcrita a certidão de casamento de Maíra, esta teria dois casamentos válidos no Brasil”, explicou a coach para seus seguidores.