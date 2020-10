A influencer e coach Mayra Cardi emocionou seus seguidores nesta última segunda-feira (26). A morena decidiu novamente presentear um de seus funcionários com um presente bem ‘pequeno’.

Dessa vez, a coach surpreendeu o funcionário responsável por limpar sua casa com um apartamento totalmente mobiliado. Em sua rede social, Mayra compartilhou um vídeo mostrando o momento em que leva o ele até sua nova casa.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Mayra Cardi presenteia um funcionário. Em agosto deste ano, ela surpreendeu a babá de sua filha, Sophia, com uma casa toda montada.

Mayra Cardi presenteia funcionário com apartamento

Na legenda da publicação feita no Instagram, Mayra Cardi revela que o funcionário se tornou seu amigo e que merece o presente. “Entrega do apartamento do Tiago. Existem familiares que não tem nosso sangue, mas que a vida nos apresenta para que nós possamos ‘escolher’ se queremos ou não em nossas vidas, o Tiago é um presente de Deus, ele chegou na minha vida para limpar minha casa, e trouxe vida, amor e alegria, me ensina diariamente como é preciso de pouco para ser feliz”, comentou.

Mayra ainda comentou que preferiu dividir o momento com o público para incentivar outras pessoas: “Te amo meu amigo meu irmão. conte comigo para todo sempre. Resolvi postar esse vídeo de carinhos amor para incentivar mais pessoas que assim como eu que podem fazer, que façam, pois não existe nada mais gostoso que receber direito e gratidão! AMO fazer gente feliz, o seu sorriso é o meu sorriso”.

Nos comentários da publicação, Tiago fez questão de agradecer a influencer. “Estou imensamente feliz… Só tenho a agradecer. Pessoa maravilhosa que quero pra vida toda. Que deus te abençoe sempre. Posso dizer que você é uma mulher sensacional, guerreira, batalhadora…só tem a ganhar e viver. Gratidão te amo”, declarou.

Influencer é vista com Arthur Aguiar em passeio

Recentemente o relacionamento da coah com Arthur Aguiar voltu a ser notícia nos sites e perfis de fofoca. Após um término extremamente polêmico e podendo ser acompanhado por todos seus seguidores, Mayra Cardi e Arthur Aguiar foram vistos passeando juntos em um shopping de Campinas, interior de São Paulo.

A foto foi divulgada pelo perfil do Instagram Gossip do Dia, o até então, ex-casal, aparece andando pelo centro comercial com algumas sacola.

Nas redes sociais, a publicação gerou uma grande onda de comentários. “Mayra é aquela amiga que faz a gente odiar o ex dela e depois volta com ele“, comentou uma seguidora. “Parente daquele pintor famoso: O Micasso”, pontuou outra. “Mulher, pelo amor de Deus”, desabafou uma terceira.