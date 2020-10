Uma visita inusitada surgiu durante a participação do galã Klebber Toledo no programa de Ana Maria Braga, o Mais Você na manhã dessa quinta-feira, 22. Durante bate-papo com a dona do Louro José, o ator afirmou ter recebido a visita do saudoso diretor, Jorge Fernando que faleceu em outubro de 2019.

Ana Maria Braga perguntou à Klebber Toledo como era a convivência com Jorge Fernando durante o trabalho, e o ator respondeu que era a melhor possível, que além de Jorge ajuda-lo em dicas de interpretação também lhe dava toques de como dirigir. Toledo trabalhou com Jorginho em Êta Mundo Bom e Verão 90, último trabalho do diretor na casa.

Ana Maria Braga Ganha Convidado Especial do Além

Ana Maria Braga recebeu em seu Mais Você dessa quinta-feira, o ator Klebber Toledo. O ator falou um pouco sobre sua rotina durante a quarentena e a dona do Louro José também aproveitou a oportunidade para falar sobre o saudoso diretor Jorge Fernando.

No próximo dia 27 de outubro a morte de Jorginho fará um ano. Klebber Toledo trabalhou com o diretor em diversos trabalhos na Globo, como nas novelas Caras e Bocas, Morde e Assopra, e Êta Mundo Bom. Nessa última trama, o ator conheceu sua esposa Camila Queiroz. Além disso, Jorge Fernando e Klebber trabalharam juntos no último do diretor na Globo, Verão 90.

Sobre Jorge Fernando o ator falou para Ana Maria Braga: “Ah, Ana. Jorginho era um amigo, era da minha família. Aprendi tanto com ele. Não só na parte de atuação, mas de direção também.”

Klebber Toledo também contou curiosidades sobre os bastidores de Êta Mundo Bom, novela que fez grande sucesso inclusive agora no reprise que terminou em setembro.

Às vezes, o Jorginho… Ai, que saudade do Jorginho, queria gravar rápido. Então, ele falava: ‘Para de comer, gente! Olha a cena!’ [risos]. Todo mundo parava de comer, mas quando dava um cortezinho na cena, voltávamos a comer. Parecia um monte de criança naquela fazenda, era muito engraçado.

Presença de Jorge Fernando na Entrevista

Enquanto falava sobre o diretor para Ana Maria Braga, os cachorros de Klebber Toledo desembestaram a latir, o ator então revelou para a apresentadora e também para Louro José que o diretor veio lhe visitar naquele instante.

Olha a bagunça! A cachorrada aqui. Tem gato, cachorro. Gente, vem aqui [assovio]. Acho que foi o Jorginho que apareceu aqui para falar ‘boo’ (risos).

Mudanças na Quarentena

Ana Maria Braga também perguntou o para o Klebber Toledo se ele tem alguma lembrança de pratos especiais da fazenda que comia durante as gravações de Êta Mundo Bom. O ator lembrou de um aipim que era produzido com manteiga e sal: “Uma perdição.”

Mas Klebber também revelou para Ana Maria que seus hábitos alimentares mudou desde a época da novela e ele não come mais carne vermelha, por questões ambientares.

Eu sempre fui muito carnívoro, adorava um churrasco, comia carne praticamente todos os dias e decidi, por uma questão referente ao meio ambiente, diminuir o consumo. Hoje já não como mais, fico só no peixe. E pretendo tirar o peixe.

Desde o começo do mês, Ana Maria Braga voltou ao seu horário normal com o Mais Você, que deixou de ser um quadro dentro do Encontro com Fátima. Aliás, por falar em quadro, uma das novidades da nova temporada leva o nome de: “Tempero de Novela.” Na atração os atores relembram pratos marcantes que entraram para a história da teledramaturgia. Tony Ramos por exemplo, lembrou das massas que comia em cena durante a novela Passione.

Ainda no Mais Você, Klebber Toledo também revelou que adora cozinhar e que sua esposa, Camila Queiroz também manda bem no fogão: “Eu gosto de cozinhar e, na quarentena, inventei uma couve-flor recheada maravilhosa. Camila também cozinha. Gostamos os dois do fogão.”