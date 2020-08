Nego do Borel tem voltado a mídia constantemente, e infelizmente para o cantor, não tem sido de um jeito positivo.

Após as inúmeras polêmicas envolvendo sua briga e acusação de racismo contra a família de sua atual namorada, Duda Reis, os problemas entre eles não acabaram e estão sendo cada vez mais expostos nas redes sociais.

A última polêmica da vez envolvendo seu nome, foi o post de sua própria mãe, Roseli Viana alegando não estar recebendo mais nenhum tipo de ajuda do filho e o início de suas vendas com marmitas para se sustentar.

Nego do Borel se recusa a ajudar mãe financeiramente

Segundo informações dadas pelo jornal Extra, a mãe de Nego do Borel, Roseli Viana anunciou em suas redes sociais que está realizando a venda de quentinhas no grupo de moradores de Curicica, bairro onde mora.

Segundo a publicação feita, Nego do Borel deixou de ajudar sua mãe financeiramente desde que ela começou a namorar o motoboy Alex Alves, há quase quatro anos. Além de cortar a mesada, Nego também teria proibido Roseli de não usar as redes sociais.=

“Desde que começou o novo relacionamento, Roseli, de 44 anos, deixou a casa em que morava com Nego e foi viver num imóvel simples do namorado, numa comunidade em Curicica. Ela ajudou na reforma da casa, deixando o filho ainda mais incomodado. Alex, que é um pouco mais velho que Nego, trabalha como motoboy em frente a um supermercado da região, onde conheceu a mãe do funkeiro“, diz a publicação feita pelo jornal.

Pai de Duda Reis acusa Borel de agressão

Além dos problemas familiares com sua mãe, Nego do Borel tem passado por um momento difícil com a família de sua atual namorada. Os pais de Duda Reis, acusam o cantor de ser abusivo em sua relação com a atriz.

A família de Duda Reis, vive nas redes sociais do cantor mandando mensagens tentando alertar a filha dos riscos que ela corre namorando com o cantor. Em meio às acusações,os pais da atriz afirmam que ele a agride, a trai com várias mulheres e ainda se faz de vítima.

O médico Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda Reis, se pronunciou mais uma vez em suas redes sociais alegando que Nego do Borell estaria vivendo às custas de sua filha, escreveu: “O dinheiro dele já acabou há muito tempo. Agora é com o dinheiro dela“.

Duda Reis sai em defesa de seu namorado Nego do Borel

A famosa Duda Reis se pronunciou em seu Instagram sobre a situação em que tem vivido em seu relacionamento com Nego do Borel e toda a briga com sua família.

“Sabe o que acontece? Estou ficando já doente emocionalmente com tudo isso e a famosa sororidade seletiva não para de aparecer. Isso NÃO aconteceu. Eu estou depressiva com toda essa pressão em cima de mim e eu chorei pro meu pai dizendo que não aguentava mais tudo isso que está acontecendo. Acho errado demais me expor dessa maneira e mostrar momentos meus de vulnerabilidade pro Brasil inteiro tentando ganhar fãs e visibilidade.

Problemas familiares se resolvem dentro de casa, e eu NÃO falei nada sobre agressão, porque eu não sou vítima de agressão. Quantas vezes vou ter que falar? Agora de coração, vocês acham certo expor uma filha assim o tempo todo e não pensar na saúde emocional dela? Vocês não acham que o respeito deve existir?

“Eu não vou processar meu pai, jamais faria isso, disse num momento no meio de uma crise de pânico (que tenho tido toda semana). Cadê a empatia dos meus pais e os cuidados com a filha sabendo que a mesma tem se tratado com psiquiatra, porque é um problema de família há anos? É muito fácil aproveitar toda a visibilidade que está ganhando pra tentar destruir minha imagem, e isso é muito injusto, poxa vida. Eu nunca faria isso com ninguém“, finalizou.

Após às últimas postagens referentes a briga familiar, tanto o funkeiro Nego do Borel quanto Duda Reis decidiram não se pronunciar mais sobre o caso e voltaram a postar seus conteúdos normalmente em suas redes sociais.