Neymar irá aproveitar muito bem sua folga de final de ano do Paris Saint-Germain (PSG). O craque está promovendo uma festa para mais de 500 convidados em uma de suas casas do Brasil. A mansão escolhida é a de Mangaratiba, a Região da Costa Verde do Rio de Janeiro.

A festa, que está acontecendo desde sábado, tem movimentado a cidade e criando polêmica na região, justamente por ser realizada durante uma pandemia, que tem se agravado nos últimos dias. Com uma programação especial, o evento já teve apresentação de grupo de pagode e confirmação de presença de famosos. Vem saber o que rolou.

Neymar Promove Big Festa em Sua Mansão

Com um patrimônio estimado em 95 Milhões de Euros, Neymar escolheu o Brasil, onde vive a maior parte de seus amigos para promover uma grande festa de final de ano. O evento, segundo o colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, é para 500 pessoas e contará com uma programação especial de seis dias com atrações musicais e presenças de convidados famosos, como o ex-BBB Felipe Prior.

A festa começou no último dia 26, segundo a produção do evento, todos os convidados passarão por testes de Covid-19 antes de entrar na festa. A mansão escolhida para o “festival de fim de ano” fica em um condomínio luxuoso da cidade de Mangaratiba, a Região da Costa Verde do Rio de Janeiro.

A mansão de Neymar tem mais de 10 mil metros quadrados. O local possui seis suítes, academia ultramoderna, adega subterrânea climatizada para mais de três mil garrafas de vinho, sala de massagem, heliponto e vaga para lancha de grande porte.

Som Sem Incomodar Vizinhos

A mansão de Neymar possui um sistema de som integrado, mas o craque, não quer atrapalhar o sossego dos vizinhos por isso construiu barreiras acústicas para que o áudio da festa não atravesse as fronteiras de sua residência.

O grupo de pagode Vou Pro Sereno já se apresentou durante o final de semana, no entanto, segundo ordens expressas do anfitrião, nenhum convidado pode entrar com máquinas fotográficas ou celulares para evitar que imagens vazem nas redes sociais.

Uma fonte do condomínio disse à CNN Brasil que a movimentação tem sido intensa na casa de Neymar. Um hotel luxuoso que é vizinho ao condomínio está servindo de base para que os convidados estacionem seus carros. Aliás, o “festival privativo de final de ano do craque” agitou a rede hoteleira de Mangaratiba que desde o início da pandemia não registrava uma taxa de entrada tão grande de hóspedes na cidade.

Os Envolvidos

A assessoria de Neymar nega a realização do evento. Já a empresa contrata pelo craque para organizar a festa de 5 dias disse em nota que todas as licenças foram concedidas aos órgãos competentes e que trata-se de um evento privado.

A agência Fábrica esclarece que é a idealizadora e produtora de evento de réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas. A realização do evento se dá cumprindo todas todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos.

Já uma fonte da prefeitura da cidade de Mangaratiba listou para CNN as diversas normas infringidas por Neymar ao realizar um evento desse porte no meio de uma pandemia.