Neymar se anima com recepção em Recife

O camisa 10 da seleção brasileira ficou muito animado com a recepção que a equipe teve ao chegar em Recife para o confronto da 10ª rodada das Eliminatórias da Americana do Sul para a Copa do Qatar que acontece em 2022.

Neymar se anima com recepção e promete grande jogo

Que recepção de recife, que clima gostoso… confesso que estava com saudade dessa euforia pela seleção brasileira!

Bora que amanhã tem🔥 vamos brasil🇧🇷❤️

Foi nesse clima que o atacante brasileiro postou em seu instagram oficial sobre a recepção que o time teve na capital pernambucana.

O craque confirmou que já estava com saudade de ver a torcida brasileira apoiando o time.

Polêmica na Neo Química Arena em São Paulo no Brasil x Argentina

O que era para ser mais um jogo do maior clássico entre seleções do mundo acabou se tornando um dos maiores vexames do futebol mundial. Os argentinos com 4 jogadores sem a autorização da ANVISA para entrar no país, simplesmente ignoraram as solicitações das autoridades brasileiras e foram a campo pensando que o futebol vive um mundo paralelo ao real.

Dessa vez não foi bem assim e o jogo acabou não sendo realizado e o caso está agora nas mãos da FIFA que ira decidir o que será feito.

Brasil x Peru jogam com objetivos diferentes

Os times entram em campo as 21:30 desta quinta-feira 09/09 na Arena Pernambuco para se enfrentarem e o Brasil busca manter a liderança e os 100% de aproveitamento que a equipe tem nas eliminatórias.

Por outro lado o Peru, que está na 7ª colocação busca a vitória para manter as esperanças de poder ir para a Copa do Mundo 2022.

A equipe vem de um empate em casa contra o Uruguai jogando em casa e se perder para o Brasil ficará numa situação muito delicada para conquistar uma vaga no Mundial.

Patrocínios e prêmios milionários

Entre todos os prêmios e patrocínios que o atacante recebe, um chamou bastante a atenção. Conforme o jornal espanhol El Mundo publicou em seu site, Neymar tem uma premiação por ser amável com os torcedores do PSG.

Segundo o jornal, Neymar recebe 541.680 euros (R$ 3,3 milhões) para ser “cortês, pontual, simpático e disponível com o torcedor parisiense”, como cumprimentá-lo ao final dos jogos. O valor, pago ao camisa 10 mensalmente, é uma das cláusulas no contrato, que o portal já havia citado na matéria anterior.

Além destas determinações, o atacante também não pode criticar publicamente questões táticas nem fazer comentários negativos sobre o PSG ou pessoas que trabalham no clube da Cidade Luz.

Outro grande patrocinio que Neymar vem recebendo é das casas de apostas que tem feito fortes campanhas em sites e TVs brasileiras usando a imagem do jogador.

Polêmicas Amorosas do Atacante

Não foi só o jogo entre Brasil x Argentina que teve polêmicas, o atacante foi envolvido em caso amoroso.

O atacante Neymar acabou se envolvendo durante a madrugada de terça-feira (7) em mais um caso de fofoca. O atleta do Paris Saint-Germain teria ficado com Jade Picon, modelo e que tinha um ennvolvimento com João Guilherme, na festa após o quase jogo do Brasil e Argentina.

Quem informa sobre o relacionamento é a página de fofocas Gossip do Dia, no Instagram. O caso entre Neymar e Jade Picon teria acontecido na festa de Rafaella Santos, a irmã do atleta. A própria postou fotos na residência onde houve a festa.

Para quem ainda tinha dúvidas, João Guilherme, filho do Leonardo, acabou deixando vazar um print onde ele se encontra irritado e cobrando alguém por ter ficado com outra pessoa. Alguns portais apuraram que o print mostra o número de telefone que realmente é de Jade Picon.

No print o modelo João Guilherme diz a seguinte frase abaixo.