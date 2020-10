O craque Neymar foi o convidado do multimídia Matheus Mazzafera para participar de uma brincadeira em seu canal no YouTube. A dinâmica consistia em Neymar usar uma das palavras com “P” para explicar se já pegou, pegaria novamente, ou passaria determinadas personalidades.

Entre as famosas, nomes como de Anitta, a atriz Giovanna Lancellotti, Cleo Pires e Bruna Marquezine foram citados e Neymar Jr respondeu o que faria com cada uma dessas celebridades. Vem saber o que rolou na brincadeira com o craque do nosso futebol.

Neymar Fala de Bruna Marquezine Após Separação Polêmica

Após mais de dois anos de separação, o craque Neymar falou sobre sua ex, a atriz Bruna Marquezine. Durante dinâmica para o canal do multimídia Matheus Mazzafera, o jogador teve que usar os três “Ps” para dizer se pegaria determinadas famosas.

O jogador do Paris Saint-Germain disse se pegaria, pensaria ou passaria sobre ficar com personalidades como Cleo Pires, Giovanna Lancellotti e Anitta.

Sobre Cleo, Neymar se declarou para a filha de Gloria Pires e Fábio Junior: “Cleo é clássica, sonho desde criança. Pego.” Já sobre a atriz Giovanna Lancellotti, o atleta foi bem direto e disse que “pegaria muito” mas que também já ficou com Gio. O menino Ney ainda ousou em “irritar” a atriz declarando: “Pego de novo. Ela vai ficar puta comigo, mas vou deixar só para ela ficar brava.”

Ainda na dinâmica, Neymar revelou que já ficou com Mc Mirella. A funkeira está atualmente confinada em A Fazenda 12 da Record mas não citou o nome do jogador.

MC Mirella eu penso, minha amiga também. Mas já peguei.

Anitta que esteve recentemente com Neymar na Europa, também apareceu no jogo:“Anitta é minha amiga. Já peguei. A gente já se pegou. Não (pegaria de novo). Hoje, virou amiga.”

Ao final da dinâmica, o jogador fez questão de deixar tudo bem claro: “Meninas, é tudo brincadeira. Calma, não levem a sério, estamos brincando só para descontrair.”

Relação com Bruna Marquezine

O nome de Bruna Marquezine também foi citado na brincadeira, mas o jogador disse que não teria um “P” específico para a atriz.

O casal se tornou um doa mais famosos na mídia, chegaram a estrelar comerciais e campanhas juntos e fãs de ambos defendiam a relação com unhas e dentes nas rede sociais.

Apesar da fama, Ney e Bruna viveram um relacionamento marcado por idas e vindas. O famosos ficaram pela primeira vez no carnaval de 2013. E terminaram e voltaram inúmeras vezes até outubro de 2018 quando a relação terminou de vez. Em depoimento nas redes Marquezine fez questão de dizer que foi uma decisão tomada pelo próprio Neymar:

Sim, nós terminamos, foi uma decisão que partiu dele. Temos muito carinho e respeito.

Polêmica de Carnaval

No carnaval de 2019, Neymar saiu de licença médica e veio comemorar os festejos com os amigos no Brasil. A “turnê” do craque contou com passagens por São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro.

O problema é que alguns desses pontos turísticos coincidiram com os pontos escolhidos por Marquezine. Em Salvador, Bruna e Ney se viram apenas de longe. Mas Marquezine chegou a subir no trio elétrico do Anitta.

A polêmica maior ficou em um camarote do Rio de Janeiro, onde Neymar e Bruna se cruzaram no mesmo espaço e chegaram a se cumprimentar. Mas na sequência, Ney trocou um beijo na boca com Anitta, que também apareceu no mesmo camarote. Fãs, jornalistas e amigos acharam uma afronta para a atriz, que chegou a excluir sua conta no Instagram.

Até hoje Anitta e Bruna Marquezine não conversam direito, nem nas redes sociais. E atualmente Anitta vem tomando frentes que Bruna sempre fez no passado. Criticar situações polêmicas, envolvendo política e causas em defesas dos animais, tudo bem longe do nome do craque.