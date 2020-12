A atriz Nicette Bruno, de 87 anos, continua internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo boletim médico atualizado na tarde dessa segunda-feira, 14, a contratada da Globo teve uma piora em seu estado clínico, considerado grave.

Nicette Bruno está internada desde do dia 29 de novembro. A principio, a atriz apresentou sintomas gerais da Covid-19. O quadro da veterana se agravou rapidamente e ela precisou ser intubada. A filha da atriz pede orações em uma corrente de fé que acontece diariamente no mesmo horário.

Nicette Bruno Apresenta Piora em Estado de Saúde

Internada desde o dia 29 de novembro, Nicette Bruno apresentou sintomas de coronavírus. A família então decidiu leva-la à Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O quadro da atriz se agravou rapidamente e logo Nicette precisou ser sedada e intubada.

No dia 05 de dezembro, a atriz apresentou uma discreta melhora, mas continuou respirando com a ajuda de aparelhos e também precisou fazer diálise após uma complicação renal, comum em alguns casos graves de coronavírus.

Na tarde dessa segunda-feira, dia 14, o hospital divulgou uma nota onde informa que Nicette Bruno apresentou uma piora e que seu estado de saúde é grave.

Ela segue sedada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise – informa nota enviada ao Portal UOL.

Filha da Atriz Pede Orações

Filha de Nicette Bruno, foi até as rede sociais informar o estado de saúde da mãe e também dizer que a corrente de orações continua diariamente, as 18hs.

Queridos amigos, o estado da minha mãe piorou hoje. Mas a luta continua! Vamos estar juntos, hoje, às 18h, numa oração para Nicette. Vamos mostrar pra ela a nossa união, a nossa fé, a nossa força, a nossa gratidão. Que ela recebe, onde ela está, essa energia, pra superar as dificuldades.

Beth chegou a dizer que ela e a família estavam tomando todos os cuidados para prevenir contra o coronavírus e acreditam que a contaminação possa ter acontecido através de uma visita surpresa de uma parente semanas antes da mãe apresentar os primeiros sintomas.

A atriz está gravando uma nova produção para Record TV mas mantém os fãs e seguidores de Nicette Bruno informados sobre o quadro de saúde da atriz. Ana Maria Braga e Ary Fontoura já manifestaram apoio e dizem que integram a corrente de orações.

Vanessa Goulart, neta de Nicette disse em sua rede social que o estado de sua avó é estável: “melhorando lentamente.”

Carreira de Nicette

Nicette Bruno iniciou sua carreira em 1945 na peça Romeu e Julieta. Em 1952 conheceu o ator Paulo Goulart, durante a peça Senhorita Minha Mãe, de Louis Verneuil. A paixão foi a primeira vista e os dois acabara casando na igreja e realizando a festa do matrimonio Teatro Íntimo Nicette Bruno.

O casal teve três filhos, Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho, todos herdaram os talentos dos pais e seguiram na vida artística. Em 20114, Nicette Bruno ficou viúva depois que Paulo Goulart faleceu em decorrência de um câncer.

Selva de Pedra, Rainha da Sucata, Mulheres de Areia, A Vida da Gente, Joia Rara e I Love Paraisópolis foram apenas algumas novelas que a atriz participou na Globo.

No início de 2019, Nicette Bruno realizou uma participação muito especial nos últimos capítulos do remake de Éramos Seis. A atriz interpretou a primeira Lola na versão exibida na TV Tupi. Na versão da Globo, Nicette interpretou Madre Joana, contracenando com Irene Ravache que também fez o papel de Lola no SBT e Gloria Pires, a protagonista da versão mais recente.

No teatro, Nicette sempre foi ativa e estava com peça em cartaz até o início de 2020, “Quarta-feira Sem Falta Lá em Casa.”