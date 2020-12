Nicette Bruno recebeu uma linda homenagem de seu amigo de profissão e também da vida, Tony Ramos. A atriz faleceu na manhã do último domingo, 20, em decorrência das complicações causadas pelo coronavírus.

Durante a homenagem, Tony Ramos foi às lágrimas ao lembrar das várias conversas que teve com Nicette Bruno em todos esses anos durante encontros profissionais e também sociais. O ator lembrou que Nicette Bruno sempre teve uma visão positiva da vida e confortava a todos em sua volta com palavras positivas e solares. O papo aconteceu durante o programa Encontro com Fátima, que está sendo apresentado por Patrícia Poeta.

Nicette Bruno Recebe Linda Homenagem de Tony Ramos

Nicette Bruno não resistiu as complicações do novo coronavírus, a atriz faleceu na manhã do último domingo aos 87 anos. Nicette foi internada no último dia 26 de novembro, segundo a filha da atriz, Beth Goulart, sua mãe foi contaminada após receber uma visita de um parente que estava assintomático.

Milhares de fãs, famosos e anônimos, prestaram lindas homenagens para a atriz que dedicou anos de sua vida ao teatro, televisão e cinema. Entre esses trabalhos, um dos parceiros que Nicette Bruno conheceu logo que estreou na TV foi Tony Ramos. Os dois tiveram o primeiro contato ainda através do teatro e depois trabalharam juntos na extinta TV Tupi.

Tony Ramos fez questão de dar várias declarações ressaltando a importância de Nicette Bruno e também do saudoso Paulo Goulart para o mundo das artes. Tony esteve nessa manhã no programa Encontro com Fátima, que está sendo apresentado por Patrícia Poeta durante licença médica da apresentadora. Na atração, Tony chegou a se emocionar diversas vezes e não segurou as lágrimas.

Achamos que ela ia superar. Não nos esqueçamos da carreira dela na TV e no Teatro. Quando falo dela, vários filmes passam na minha cabeça. Minha referência para ela. Lamentavelmente é a vida. Perdemos a Nicette.

Espiritualidade De Nicette

Ainda durante a homenagem, Tony Ramos falou sobre as conversas que tinha com Nicette Bruno durante os trabalhos e encontro sociais. A atriz era uma pessoa muito espiritualizada e transmitia sempre mensagens de otimismos através de dicas essenciais para a avida.

Sempre essas conversas passavam na espiritualidade dentro de nós. Sempre dizíamos que deveríamos seguir respeitando o próximo, não acreditando na fama, o que nos move ou nos moverá sempre é o trabalho, o respeito por nós mesmos, dizia ela.

Ao lembrar da partida de Paulo Goulart que faleceu em 2014 após lutar contra um câncer, Tony Ramos se emocionou mais uma vez, e também lembrou das falas que o amigo compartilhava em rodas de conversas.

Não é uma conversa de catequese. Longe disso. É apenas uma questão de fé, a pessoa tem ou não tem. Isso que é bonito na vida: respeitar o próximo e respeitar o que ele é. É o que ela sempre passou e o Paulo também. É bom lembrar o que ela disse quando perdeu Paulo. A vida é feita de caminhos e nós temos que buscar.

Carreira de Nicette

Nicette Bruno iniciou sua carreira em 1945 na peça Romeu e Julieta. Em 1952 conheceu o ator Paulo Goulart, durante a peça Senhorita Minha Mãe, de Louis Verneuil. A paixão foi a primeira vista e os dois acabara casando na igreja e realizando a festa do matrimonio Teatro Íntimo Nicette Bruno.

O casal teve três filhos, Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho, todos herdaram os talentos dos pais e seguiram na vida artística. Em 20114, Nicette Bruno ficou viúva depois que Paulo Goulart faleceu em decorrência de um câncer.

Selva de Pedra, Rainha da Sucata, Mulheres de Areia, A Vida da Gente, Joia Rara e I Love Paraisópolis foram apenas algumas novelas que a atriz participou na Globo.

No início de 2019, Nicette Bruno realizou uma participação muito especial nos últimos capítulos do remake de Éramos Seis. A atriz interpretou a primeira Lola na versão exibida na TV Tupi. Na versão da Globo, Nicette interpretou Madre Joana, contracenando com Irene Ravache que também fez o papel de Lola no SBT e Gloria Pires, a protagonista da versão mais recente.

No teatro, Nicette sempre foi ativa e estava com peça em cartaz até o início de 2020, “Quarta-feira Sem Falta Lá em Casa.”