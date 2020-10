A apresentadora Patricia Abravanel compartilhou em suas redes sociais que curtiu o dia muito bem acompanhada do seu filho, o caçula Senor.

Em suas redes sociais, a apresentadora surgiu com o bebê no colo, durante passeio em um local rodeado pela natureza e bem ao ar livre. “Baby snuggles”, escreveu ela em inglês, que traduzido para o português fica: “Aconchego de bebê.”

Apresentadora compartilha momento ‘mãe coruja’ com filho

O registro do momento raro entre mãe e filho encantou os seguidores, que através dos comentários se derreteram com o caçulinha: “coisa linda“, “Patrícia sendo só mãe. Pureza de foto“, ” Que coisa linda“, “Que xamego goxtosoo“, e muitos outros comentários foram feitos na postagem da filha de Silvio Santos.

Recentemente, Patricia Abravanel celebrou seus 43 anos e fez um agradecimento especial a todos os fãs, amigos e familiares: “Foram mensagens carinhosas, vídeos feito com tanto amor e “textões” de emocionar! Só posso agradecer por mais um ano junto dos meus fãs, amigos e familiares”, escreveu em suas redes sociais.

Patricia Abravanel testa negativo para COVID-19

Recentemente a apresentadora e sua família passaram por um momento bem complicado, quando o marido da apresentadora estava com suspeita de COVID-19. Na manhã da última sexta-feira (16), Patricia Abravanel revelou o resultado negativo do seu exame para Covid-19.

No dia anterior o marido da apresentadora, o Ministro Fábio Faria, testou positivo para a doença. De acordo com Patricia, o marido está assintomático e isolado no quarto. Além da apresentadora, seus três filhos também negativaram. Fábio, entretanto, informou que está com a Covid 19 através de um vídeo postado em sua conta no Twitter.

“Mantendo nossa conversa franca e aberta, quero falar com vocês em primeira mão. Semana passada, participei de um jantar e após esse jantar alguns participantes testaram positivo para o coronavírus.” Sendo assim, o político ficou monitorando seus sintomas “Eu estou fazendo testes semanais, fiquei me observando, coloquei um termômetro no bolso, e vendo se tinha algum sintoma. Ontem, no fim da tarde, cheguei em casa com febre de 37,1º, e também com dor de cabeça”, relatou ao seus seguidores.