Nascida e criada em São Joaquim da Barra, Ana Maria Braga é uma jornalista, bióloga, atriz, apresentadora e cantora brasileira.

Começou sua carreira como jornalista na Rede Tupi de Notícias da extinta Rede Tupi. Na imprensa escrita, trabalhou como diretora comercial de revistas de moda como a Revista Cláudia.

Ana Maria alcançou a fama na Rede Record, onde apresentava o programa Note e Anote e o talk-show Programa Ana Maria Braga (nos mesmos moldes do programa de Hebe Camargo). Desde 1999 apresenta o Mais Você, na Rede Globo.

Estreia como âncora na TV Tupi

Ana Maria Braga Maffeis, mais conhecida pelo nome artístico de Ana Maria Braga é filha do italiano Natale Giuseppe Maffeis e da brasileira Lourdes Braga, passou a infância e a adolescência estudando em internatos no interior de São Paulo.

Na adolescência, disposta a fazer faculdade, começou a trabalhar para poder se formar bióloga pela Universidade Estadual Paulista, em São José do Rio Preto. Com o diploma em mãos, Ana Maria transferiu-se para a capital paulista para fazer especialização na sua área.

Para pagar os estudos, ela conseguiu um emprego na extinta TV Tupi onde apresentou telejornais (o antigo Rede Tupi de Notícias), shows e estreou num programa feminino ao vivo. Disposta a investir num novo segmento, Ana cursou a faculdade de jornalismo.

Sucesso do programa ‘Note e Anote’ de Ana Maria Braga

Com o fim da TV Tupi, Ana Maria Braga foi assessora de imprensa e diretora comercial das revistas femininas da Editora Abril. Longe das telas da televisão por mais de dez anos, Ana Maria voltou, em 1992, e por sete anos dirigiu, produziu e apresentou o programa “Note e Anote” na Rede Record.

Esse programa lhe rendeu muitos prêmios e até um título no Guiness Book de maior permanência no ar. Em 1998 lançou sua própria revista feminina, Utilíssima, e uma revista em quadrinhos, transcrevendo-a e a pessoas próximas a ela, como o ex-marido Carlos Madrulha, em personagens (Aninha, Carlinhos, Louro José, Maria Coruja, Lena, Mirna, entre outros).

Ana Maria foi para a Rede Globo em julho de 1999, semanas depois ter divergências com a direção da Rede Record e estreou o programa “Mais Você” em 18 de outubro daquele ano, ao lado do fiel companheiro, Louro José.

Repercussão positiva do personagem Louro José

Em 2003, Ana Maria Braga lançou seu primeiro – e por enquanto único – álbum, intitulado Sou Eu, pela gravadora BMG. O CD é composto por 15 faixas, sendo seis músicas e nove textos recitados. Segundo a apresentadora, um dos motivos para ela gravar este CD foi o fato de receber muitos pedidos para registrar fonograficamente as mensagens que costuma dizer na abertura do seu programa “Mais Você”.

O auxiliar, o Louro José, fantoche em forma de papagaio, controlado por Tom Veiga, inicialmente mero figurante num dos quadros do “Note e Anote”, a disputa de pegadinhas (adivinhações).

O personagem do Louro José fez tanto sucesso que acompanhou a apresentadora na migração para a Rede Globo. Atualmente o Louro José está presente em todo o programa, inclusive com matérias especificamente preparadas para ele. As cadelas de estimação de Ana Maria Braga, Cristal e Paçoca também fazem parte e desfilam por todo o cenário durante o programa.

Eterna luta da apresentadora contra o câncer

A apresentadora tem dois filhos, Mariana e Pedro, fruto do relacionamento com o ex-marido, o economista Eduardo de Carvalho, com quem foi casada de 1980 a 1992. Ela é avó de Joana, Bento e Maria. De 1997 a 2002 viveu com o empresário Carlos Madrulha, e de 2007 a 2009 a apresentadora viveu com o empresário Marcelo Frisoni.

Em 1991, Ana teve câncer de pele. Em 26 de julho de 2001, Ana Maria anunciou em seu programa que estava com câncer colorretal. Ela também disse que faria duas sessões de quimioterapia a cada cinco dias, para tratamento da doença.

Após três meses de pausa no programa para o tratamento, Ana voltou ao programa no dia 12 de novembro de 2001, sem os cabelos. Foi um programa que emocionou o público, com os colaboradores vestindo uma camiseta onde estava escrito “time da guerreira”. Após radioterapia, ficou curada da doença.

Em 2015 ela descobriu um câncer de pulmão em estágio inicial, e curou-se um ano depois, após quimioterapia. Em 7 de fevereiro de 2020, casa-se com o empresário francês Johnny Lucet.

Ana Maria Braga causa polêmica com declarações ao vivo

Em 24 de novembro de 2008, depois da morte de Marcelo Silva, então recém-separado de Susana Vieira, Ana Maria chamou Marcelo Silva de “cafajeste” enquanto o Mais Você era transmitido ao vivo. Familiares do falecido processaram a apresentadora pela declaração insultuosa.

Em 2009, em meio à troca de apresentadores entre alguns canais de televisão, integrantes do programa Pânico na TV fizeram um trote telefônico em Ana Maria, que entrou na Justiça pedindo a proibição da veiculação da gravação.

Em 23 de junho de 2010 afirmou ao final de seu programa: “Não tenho vergonha de nenhuma das minhas escolhas”, referente a revista Quem que publicou uma fonte que afirma que Ana teve um caso com o seu instrutor de dança para o quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. Depois de ler o comunicado que enviou à imprensa na noite de terça-feira, Ana Maria ameaçou processar a revista, os jornalistas e seus editores. “Eles terão que provar na justiça que isso é verdade”.

Novo renovamento com emissora Globo

Em maio de 2012 renovou contrato por mais 4 anos com a Rede Globo, afastando assim os rumores que dariam como certo o fim do programa Mais Você e a sua saída do canal.

A estrutura básica do programa é a apresentação de receitas culinárias, ideias para a casa, apresentações musicais e entrevistas com convidados. O programa mescla jornalismo e entretenimento entrevistando artistas e debatendo as principais notícias do dia.

A marca registrada é a mensagem do dia, texto escolhido pela apresentadora que tem como objetivo alavancar a autoestima dos telespectadores.

Ana Maria Braga é atropelada ao vivo no Mais Você

Em 22 de abril de 2013, Ana Maria foi atropelada ao vivo durante a transmissão do programa Mais Você por um modelo de carro que anda somente com o auxílio de câmeras e sensores, sem a necessidade de motorista.

A apresentadora testava o veículo dentro do Projac e conversava com o professor sobre o carro quando, durante a entrevista, o veículo se movimentou inesperadamente para trás e a porta dianteira do lado do carona atingiu Ana Maria, que caiu no chão.

Segundo a assessoria da artista, ela sofreu ferimentos leves na boca e nas mãos. Voltou a apresentar o programa normalmente no dia 24 de abril. Na terça o programa foi ao ar, mas repetindo produções anteriores.

Volta do Mais Você após 6 meses longe das manhãs da Globo

Em janeiro de 2020, anunciou a descoberta de um novo câncer de pulmão. Em abril de 2020, Ana Maria anunciou no Encontro com Fátima Bernardes que estava curada do novo câncer após tratamento.

Ana Maria Braga e Louro José voltaram para o Mais Você, depois de um período de quase seis meses fazendo participações no Encontro com Fátima Bernardes. Para comemorar a volta do programa, Ana Maria usou um visual que relembrou o ano de 1999, quando ela estreou na Globo.

Ela explicou a escolha do look especial e até brincou que saiu de um túnel do tempo: “Direto do túnel do tempo. Estou assim por uma boa razão. Parece que eu saí do túnel do tempo. Já perdi a conta de quantas vezes mudei o cabelo. Essa renovação é muito importante.”

“Não consigo ficar do mesmo jeito, com a mesma cara. Mudar faz bem para a alma. Fiquei com saudade de quando estreei na Globo. Nas comemorações dos 70 anos da TV brasileira, me vi com um cabelo que deu saudade.”, declarou com entusiasmo a apresentadora.