Nascida e criada em São Gonçalo, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Claudia Leitte é uma cantora, compositora e empresária brasileira.

Sua carreira teve início em 2001, na Bahia, como vocalista da banda Babado Novo, na qual lançou dois álbuns de estúdio, três álbuns ao vivo e dois DVDs e marcou sucessos como “Amor Perfeito”, “Cai Fora”, “Eu Fico”, “Safado, Cachorro, Sem-vergonha”, “Doce Desejo”, “Bola de Sabão”, “A Camisa e O Botão”, “Insolação do Coração” e “Pensando em Você”.

Em 2008 deixou a banda para seguir carreira solo com o lançamento do single “Exttravasa”, presente em seu primeiro álbum solo, “Ao Vivo em Copacabana”, de onde foram retiradas outros singles, “Beijar na Boca”, “Pássaros” e “Horizonte”. O álbum conquistou disco de ouro e o DVD platina tripla.

Claudia Leitte – um verdadeiro prodígio musical

Claudia Cristina Leite Inácio Pedreira, mais conhecida pelo nome artístico de Claudia Leitte vem de uma família humilde e se muda com a família para a cidade natal de sua mãe, Salvador, com apenas cinco dias de vida.

Em 1983, aos três anos, Claudia subiu no palco de uma churrascaria, aproveitando o intervalo deixado pelo cantor que se apresentava, e começou a cantar “Emília, Emília, Emília”, canção de Baby do Brasil.

Na adolescência onde morou em Feira de Santana, iniciando seu contato com a música através de bares e festivais até que, com 13 anos, passou a integrar a banda do cantor Nando Borges na qual trabalhou como backing vocal.

Em 1998, aos 18 anos, Claudia ingressou nas faculdades de Direito, Comunicação Social, saindo de ambas no início dos cursos, passando a fazer a faculdade de Música mais tarde, a qual ficou mais tempo.

Cantora forma a banda Babado Novo

Na mesma época, a cantora passa a integrar a Banda Violeta, um grupo de forró, onde Claudia Leitte deu os primeiros passos nos palcos profissionais, tendo uma agenda com vários espetáculos, largando mais uma vez a faculdade.

Em 1999 deixa a banda, procurando um grupo que se adequasse a sua vontade de cantar o gênero axé music, passando a integrar por um curto tempo uma banda informal com amigos, chamada Macaco Prego.

Em 2000, Claudia Leitte assina seu primeiro contrato comercial para tornar-se vocalista da banda Nata do Samba, antes de integrar a banda Babado Novo. No início de 2001, Claudia é descoberta pelos empresários da Companhia do Pagode, que a contratam como vocalista da nova formação do grupo.

A cantora chegou a regravar a canção “Me Solta” com seus vocais e se apresentar no programa Eliana & Alegria, da Record TV, porém deixou o grupo meses depois sem gravar nenhum álbum para dedicar-se a uma banda de axé inédita que estava estruturando. No final de 2001, junto com outros amigos músicos, Claudia forma o Babado Novo, que acabou lhe dando uma carreira profissional mais avançada e reconhecimento nacional, quebrando fronteiras na Bahia.

Sucesso do grupo de axé

Em 2002, a banda lançou seu primeiro single “Cai Fora”, fazendo com que a banda ganhasse fama de forma espontânea. No mesmo ano, Babado Novo assinou contrato com a gravadora “Poly Music”, lançando seu primeiro CD “Babado Novo”, rendendo à banda seu primeiro Disco de Ouro pelas mais de 100.000 cópias vendidas.

O sucesso do grupo chamou a atenção da gravadora Universal Music, com quem a banda assinou contrato. O mesmo álbum trouxe o sucesso “Amor Perfeito”, regravação de Roberto Carlos. O sucesso do primeiro álbum fez o grupo se apresentar além do carnaval em inúmeras micaretas em todo o país, como a Micareta de Feira de Santana, Micarande, Fortal, Carnatal e Pré-Caju.

No final do mesmo ano, lança “Eu Fico”, uma das diversas canções que consagraram sua carreira. Em 2004 lança “Safado, Cachorro, Sem Vergonha” como tema do Carnaval, conquistando seu primeiro disco de platina por download digital de uma canção, ainda no mesmo ano foi lançado como single a canção “Lirirrixa”.

O lançamento do hit “Bola de Sabão”

Em novembro de 2004, lança seu terceiro álbum ao vivo com título, “Uau! Ao Vivo em Salvador”. O álbum vendeu mais de 400.000 cópias no Brasil, rendendo ao grupo Disco de Diamante pelo DVD e Disco de Ouro pelo CD.

Antes de terminar o ano, o grupo realiza concertos nos Estados Unidos, nas cidades de Nova Jersey e Massachusetts, além de já ter passado em turnê pelo Japão, na cidade de Tóquio. Em 2005, lança “Doce Desejo” como segundo compacto, como terceiro e quarto singles são lançadas as canções “Caranguejo” e “Me Chama de Amor”, esta última se torna um de seus maiores êxitos.

Em dezembro de 2005 é lançada a canção “Bola de Sabão”, que em pouco tempo se torna a canção mais exitosa da carreira na banda Babado Novo e o segundo maior de toda carreira de Claudia Leitte, conquistando com ele disco de diamante por download digital, alcançou a primeira posição no gráfico brasileiro.

Claudia Leitte sai da banda Babado Novo

Em dezembro de 2005, o grupo lança o quarto álbum da carreira, sendo o primeiro álbum de estúdio, intitulado “O Diário de Claudinha”, vendendo mais de 120.000 cópias. Para finalizar os trabalhos no álbum lançou a faixa “A Camisa e o Botão”, que atinge a sétima posição na parada musical brasileira.

Em janeiro de 2007, o grupo lançou a canção “Insolação do Coração”, que alcança a primeira posição nas paradas musicais brasileiras, tornando um dos maiores sucessos da carreira do Babado Novo.

Em 16 de fevereiro é lançado o segundo álbum de estúdio, sendo o quinto da carreira, “Ver-te Mar”, tendo também uma edição especial que acompanha um DVD gravado em um show intimista na cidade de Salvador, na casa de eventos Trapiche Barnabé.

No final de 2007, Claudia Leitte anuncia sua saída do Babado Novo, lançando seu primeiro single solo, “Exttravasa”, porém permanecendo no grupo ainda até o Carnaval de 2008, onde cantou pela última vez no trio do grupo em Salvador.

Primeiros sucessos da cantora em carreira solo

Em fevereiro de 2008, Claudia Leitte grava seu primeiro álbum ao vivo e DVD como cantora solo nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, trazendo como convidados Daniela Mercury, Badauí vocalista da banda CPM 22, Wando, Gabriel, O Pensador e Carlinhos Brown.

Em julho deu início à sua primeira turnê, Exttravasa Tour, em São Paulo, uma série de 54 shows que passou pelo Brasil e países da Europa como Reino Unido e Portugal. Em 27 de junho é lançado seu primeiro álbum ao vivo.

O álbum rendeu à cantora Disco de Ouro pelas 100.000 cópias vendidas do CD, Disco de Diamante duplo pelas 500.000 cópias vendidas do DVD, dois discos de Diamante por mais de 1 milhão de cópias digitais dos singles “Exttravasa” e “Beijar na Boca” e Disco de Platina por 100.000 cópias vendidas do single “Pássaros”.

Claudia Leitte estreia em Billboard Brasil

Em 2 de julho estreia a terceira turnê nacional, a “Sette Tour”, título simbolizado pelo número de sorte da cantora e estilizado com dois “T”, inspirados em seu sobrenome artístico.

O show que abriu a turnê foi realizado no Farol da Barra, em Salvador, levando 460 000 pessoas e contando com a participação do cantor Léo Santana, na época vocalista do Parangolé. No final do mesmo ano inaugura o primeiro ano do Navio Elétrico, um show realizado em alto-mar durante quatro noites dentro de um cruzeiro, evento que viria a ser realizado todos os anos a partir da data.

Em outubro de 2009, Claudia Leitte lançou o single “As Máscaras (Se Deixa Levar)”, que trazia uma levada mais pop e marcou sua estreia na Sony Music, alcançando a terceira posição na Billboard Brasil e a primeira posição no ranking regional de Salvador da Billboard Brasil.

Cantora entra para o Guinness Book

Em fevereiro de 2010, durante o Festival de Verão Salvador, Claudia Leitte fez uma breve parceria com o cantor estadunidense Akon. No dia 10 de abril, a cantora entra para o Guinness Book por promover a maior junção de pessoas em beijos simultâneos da história.

O recorde foi alcançado no Axé Brasil de 2009 por fazer 8372 casais se beijaram ao mesmo tempo ao som da canção “Beijar na Boca”. No mesmo mês se apresenta com sua turnê no Brazilian Day Miami, realizado no Bayfront Park, com um público de 320.000 pessoas. Em julho lança sua turnê Claudia Leitte Rhytmos Tour com início no Riocentro.

Em novembro Claudia é convocada para participar do Grammy Latino, em Las Vegas, onde concorreu pelo Melhor Álbum Pop Contemporâneo, não vencendo, porém participando ao lado do ator mexicano Jaime Camil da entrega de um dos prêmios.

Claudia Leitte e suas primeiras parcerias internacionais

No mês de julho de 2011, Claudia Leitte grava em Miami o clipe da canção “Samba” com Ricky Martin, dirigido por Flavia Moraes. Em agosto libera o single promocional “Elixir”, com a participação da banda Olodum.

Em setembro se apresenta no Miss Universo 2011, onde lança o single promocional “Locomotion Batucada”, sua primeira canção em inglês. Em 7 de setembro anuncia a gravação de um DVD, intitulado Verde e Amarelo, a qual seria gravado em duas partes, uma em Salvador de forma intimista e outra em no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Porém, os planos acabaram sendo mudados e a cantora gravou o DVD apenas no Teatro Castro Alves, em Salvador. Claudia começou 2012 dando continuidade a turnê mais longa de sua carreira, intitulada de “Claudia Leitte Tour”. A turnê durou até 26 de julho de 2012 com 130 shows no Brasil e 2 shows nos Estados Unidos.

Cantora vira jurada do programa ‘The Voice Brasil’

Durante o Carnaval de 2012 Claudia, Margareth Menezes e Fafá de Belém foram convidada por Ivete Sangalo para cantar com ela durante o tradicional Arrastão de Salvador, realizado no último dia de festa, dividindo os vocais em tradicionais músicas de Carnaval e outras das próprias artistas.

Em junho é convidada para se tornar jurada do reality show The Voice Brasil, da Rede Globo. Em 29 de agosto é lançado seu segundo DVD, intitulado “Negalora: Íntimo”, gravado de forma intimista.

Em agosto, Claudia Leitte deu início a sua sétima turnê, “Sambah Tour”. Em 22 de setembro lança a faixa “Largadinho”, que recebeu pouco tempo depois uma versão em inglês intitulada de “Lazy Groove” e uma versão com participação do cantor angolano Anselmo Ralph. A canção alcançou a 5ª posição no ranking Billboard World Digital Songs dos Estados Unidos.

Casamento e nascimento do primeiro filho de Claudia

No dia 7 de março de 2007, a cantora casou-se com o empresário Márcio Pedreira, a quem conheceu ainda na adolescência e começou a namorar pouco após se reencontrarem por acaso em um restaurante. A cerimônia aconteceu em Salvador, Bahia.

Em julho de 2008, declarou estar grávida durante cerimônia na Câmara Municipal de Salvador, quando recebia o título de cidadã da capital baiana. Na ocasião a cantora declarou: “Se eu tive de esperar quase exatos 28 anos para dizer sou baiana, meu filho ou minha filha só vai precisar esperar mais uns seis meses e pouco para ter essa honra”.

Em 15 de outubro, anunciou que seu bebê era um menino e que se chamaria Davi, uma homenagem ao personagem bíblico Rei Davi. Em 19 de outubro disse em entrevista ao site EGO que a gravidez foi inesperada, uma vez que planejava ter filhos apenas anos depois, quando se estabilizasse em carreira solo, porém pretendia conciliar ambos.

Nascimento do terceiro filho da cantora e polêmicas da gravidez

Durante o Carnaval daquele ano gerou polêmica ao participar do circuito dos trios apenas 30 dias após dar à luz. Durante o primeiro mês pós-parto, a cantora emagreceu 11 kg. Em 27 de janeiro de 2012, anuncia sua segunda gravidez, fato que vinha escondendo há algumas semanas, segundo a própria.

No dia 15 de agosto de 2012, Claudia Leitte deu à luz seu segundo filho, Rafael. A cantora havia anunciado que gostaria de ter o filho com parto normal, mas após conversar com os médicos concluíram que seria melhor a cirurgia cesariana para evitar riscos. Em 20 de agosto de 2019 nasceu sua primeira menina, Bela, o parto foi realizado em uma cesariana, em Miami, Flórida.

Em agosto de 2013, Claudia Leitte grava o terceiro DVD na Arena Pernambuco, em Recife, durante o festival O Maior Show do Mundo, que viria a ser lançado em 14 de janeiro de 2014 sob o título de “Axemusic – Ao Vivo”, o álbum alcançou o primeiro lugar no charts do iTunes Brasil, estreou em segundo na parada musical da ABPD e esgotou a primeira tiragem em menos de 24 horas.

Claudia Leitte protagoniza canções da Copa do Mundo

O álbum trazia a participação de artistas como Thiaguinho, Wesley Safadão, Naldo Benny, Luiz Caldas, Wanessa, Armandinho e Nação do Maracatu Porto Rico. O álbum vendeu cerca de 123.000 cópias no Brasil durante o ano de 2014, sendo um dos 25 mais vendidos no país no mesmo ano. As canções Claudinha Bagunceira, Tarraxinha e Dekolê foram lançadas como singles do álbum.

Logo após Claudia grava o tema oficial da Copa do Mundo FIFA 2014, a canção “We Are One (Ole Ola)”, junto com os estadunidenses Pitbull e Jennifer Lopez, sendo lançada em 7 de abril e entrando em diversas paradas musicais do mundo.

Em 18 de maio o trio realizou uma apresentação da canção durante a premiação norte-americana Billboard Music Awards e, em 12 de junho, na cerimônia de abertura da Copa do Mundo FIFA 2014, em São Paulo, junto com um solo de Claudia para a canção Aquarela do Brasil.

Cantora faz sucesso com canção em parceira com Luan Santana

Em outubro é anunciado que estaria deixando a Som Livre. Logo após promove sua produtora, a 2T’s Entretenimento, à selo independente, e lança seu primeiro EP, intitulado “Sette”. Para promovê-lo, “Matimba” foi escolhida como o primeiro single do álbum, alcançando a terceira posição na parada musical regional de Salvador da Billboard Brasil.

Claudia Leitte foi eleita uma das principais protagonistas de 2014 em uma lista da “Veja São Paulo”, ganhando destaque na capa da revista. Durante o ano de 2014, Claudia permaneceu oito semanas no ranking mundial Social 50 da Billboard, alcançando a 19ª posição como pico.

Em 5 de fevereiro, a cantora lançou uma nova versão da canção “Cartório”, que trouxe uma segunda versão remix em dueto com Luan Santana. A canção que havia sido lançada como single em sua versão solo em 2 de novembro de 2014, alcançou a primeira posição nas rádios de Salvador.

Claudia Leitte assina com gravadora internacional e deixa programa da Globo

Em 4 de setembro, Claudia lançou “Signs”, sua primeira música sob o selo da Roc Nation. A canção ganhou uma versão em português adaptado pela cantora e um videoclipe, além de fazer parte da trilha sonora da telenovela brasileira “I Love Paraisópolis”.

Em outubro, lançou “Shiver Down My Spine”, sua segunda música pela Roc Nation, a canção integra a trilha sonora do filme “S.O.S. Mulheres ao Mar 2” e da novela “Haja Coração” da Globo.

Em maio de 2016, Claudia deu início a turnê Corazón Tour na Arena Skol Anhembi em São Paulo. Em junho anuncia que já havia gravado trinta canções para seu próximo álbum, ainda sem previsão de lançamento.

No ano de 2017, foi lançado o hit “Baldin de Gelo”. Tanto “Taquitá” quanto “Baldin” ganharam certificado de ouro no Brasil. Após a conclusão da quinta temporada do reality The Voice, foi anunciada a troca de jurados entre as edições da franquia, com Leitte assumindo o lugar de Ivete Sangalo na versão Kids do programa, que foi ao ar em janeiro de 2018.

Neste mesmo mês, aproveitando as comemorações de 10 anos de carreira solo, Leitte lançou a música “Carnaval”, com a participação do rapper Pitbull.