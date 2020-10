Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso, Luan Santana é um cantor, compositor e apresentador brasileiro. Iniciou sua carreira em 2009, com o lançamento do álbum independente Tô de Cara, e chegou ao estrelato com a canção “Meteoro”.

No final daquele mesmo ano, lançou seu primeiro álbum ao vivo, “Luan Santana Ao Vivo”, o qual tornou-se um dos mais vendidos durante todo o ano de 2010, vindo a ser certificado com multi-platina, e foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Seu segundo álbum ao vivo, intitulado “Ao Vivo no Rio“, gerou cinco singles, sendo que todos atingiram a primeira posição na parada de singles da Billboard Brasil. Em 2012, Luan lança seu segundo álbum de estúdio, “Quando Chega a Noite”. O álbum, que lhe rendeu uma segunda indicação ao Grammy Latino, atingiu a primeira posição no chart de álbuns da ABPD e teve como maiores sucessos “Você de Mim Não Sai”, “Nêga” e “Incondicional”.

Envolvimento cm a música desde a infância

Luan Rafael Domingos Santana, mais conhecido pelo nome artístico de Luan Santana é filho de Marizete Cristina Alves Domingos Santana, e Amarildo Aparecido de Santana, tem uma irmã chamada Bruna Domingos Santana.

Iniciou seu contato com a música ainda muito jovem, aos três anos de idade, na sua cidade natal, ele chamava atenção de toda a família com os acordes afinados das músicas sertanejas que não parava de cantar.

Também aprendeu a tocar violão ainda criança por incentivo do pai banqueiro, por conta da profissão do pai, o sertanejo viveu até os oito anos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, chegando a morar nas cidades de Maringá, Manaus e Ponta Porã, por conta das transferências de trabalho de seu pai.

Luan Santana também passou por várias escolas, conforme se mudava com a sua família para outras cidades. O cantor costumava levar seu violão para a escola e nas aulas vagas gostava de tocar, assim como nos intervalos.

Primeira canção autoral de Luan Santana

Luan também costumava tocar na Igreja que frequentou durante meses na cidade de Maringá. Percebendo o seu talento, Amarildo lhe deu de presente um violão, para incentivar ainda mais o filho.

A partir desse momento as apresentações ganharam uma atração a mais, Luan cantava e “tentava” dedilhar algumas notas musicais no instrumento, que se tornou seu inseparável companheiro a partir daí. Com a insistência de amigos e familiares, aos 14 anos Luan faz uma festa onde realizou sua primeira gravação.

O local escolhido para a gravação foi a cidade de Jaraguari, também em Mato Grosso do Sul, cidade natal dos seus pais e vizinha a Campo Grande. A principal música do repertório escolhido para aquele dia era “Falando Serio”, que, até então, era inédita e carro-chefe nas suas apresentações e que logo mais tarde seria regravada pela dupla sertaneja João Bosco & Vinícius.

Estreia do cantor sertanejo nos palcos

Com um gravador amador, Luan Santana fez seu show em 2008 que foi registrado como sendo seu primeiro CD. Mas o cantor acabou não aprovando o resultado final, e acabou quebrando o CD por não ter gostado da qualidade do som.

Já um amigo seu, ficou com uma cópia e acabou colocando no Youtube, o que rapidamente acabou se espalhando e sendo aprovado pelo público que começou a pedir a música nas rádios de Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Paraná.

Em agosto de 2007, na pequena cidade de Bela Vista (MS), Luan Santana subiu ao palco pela primeira vez. Na época, Luan não cantava profissionalmente, nunca havia gravado sequer uma música em estúdio, mas foi contratado para este show devido ao sucesso que ele fazia nas rádios da região com a música “Falando Sério”. A partir daí, a agenda de Luan começou a ser dividida entre os estudos e os shows que começaram a ser marcados.

Os hits percursores do sucesso de Luan Santana

No ano seguinte foi lançado seu álbum de estreia, “Tô de Cara”, que vendeu mais de 50 mil cópias, sendo certificado com ouro pela ABPD. Assim que o CD ficou pronto, duas de suas canções começaram a aparecer como as preferidas do público de Luan Santana.

Os hits “Tô de Cara” e “Meteoro” deram a Luan Santana o título de um dos artistas mais executados das rádios do Brasil e em poucas semanas o vídeo “Meteoro” atinge a marca de 10 milhões de acessos no Youtube. No verão de 2009, começa a explosão do jovem cantor, Luan quebra todos os recordes de público pelas cidades onde se apresenta, conquistando cada vez mais fãs e seguidores por onde passa.

Ainda no mesmo ano, após sucesso nas rádios locais e a crescente de shows, assinou contrato com a gravadora Som Livre, fazendo uma série de shows.

O ‘fenômeno da música sertaneja’

Com o sucesso das músicas do primeiro CD, em agosto Luan Santana é novamente convidado a participar da ‘Festa do Peão de Barretos’ e desta vez, se apresentou para um público de 50 mil pessoas, que cantaram junto com ele seus principais sucessos.

O cantor recebeu destaque da mídia especializada de Barretos que o consideraram um dos maiores exemplos de ‘fenômeno da música sertaneja’. Já que a agenda lotada não permitia que Luan Santana parasse e entrasse em estúdio para gravar o segundo CD, ele decidiu que o trabalho seria ao vivo e gravado em diversas cidades do Brasil por onde apresentava seu show. “Luan Santana – Ao Vivo” foi lançado ainda em 2009.

Viajando por todo Brasil para mostrar seu novo trabalho, Luan leva para estrada um espetáculo de luzes, som e efeitos especiais com uma grande produção, digna de grandes artistas.

Luan Santana bate recorde com primeiro CD e DVD da carreira

Luan Santana também participou de grandes eventos sertanejos como Caldas Country, Festa do Peão de Barretos, além das principais Festas de Peão e Exposições Agropecuárias de todo Brasil.

Contratado pela gravadora Som Livre, em novembro Luan lança seu primeiro DVD “Luan Santana – Ao Vivo” que foi gravado em agosto de 2009 no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. O novo trabalho chegou às lojas em dezembro e em poucos meses o cantor já é premiado com o CD e DVD Duplo de Platina, registrando a marca de 300 mil CD e DVD vendidos e fechando o ano de 2010 como o maior vendedor de discos do Brasil, segundo a ABPD.

O segundo álbum ao vivo do Luan Santana, intitulado “Luan Santana Ao Vivo no Rio”, foi gravado em dezembro de 2010 na HSBC Arena, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O cantor apresentou uma megaprodução que teve direito a até uma catapulta. O músico apresentou 15 canções inéditas, entre elas “A Bússola”, “Não Era pra Ser”, “Super-Herói” e “Palácios e Castelos”, o cantor também recebeu Ivete Sangalo para cantar outra música inédita: “Química do Amor”.

Cantor marca presença em trilha sonora da Globo

No Festival de Verão de Salvador, o cantor teve uma queda de pressão durante sua apresentação no palco de sua turnê e precisou se retirar do evento, Luan teve uma queda de pressão e logo foi atendido em uma ambulância, logo depois ele lamentou: “Era minha primeira vez em Salvador e, infelizmente, aconteceu isso”.

Em setembro de 2011, Luan Santana se apresentou no Brazilian Day, um festival promovido pela Rede Globo que reúne vários artistas brasileiros em um palco montado nas ruas de Manhattan. No ano seguinte, o cantor lançou seu segundo álbum de estúdio, intitulado “Quando Chega a Noite”, trazendo as faixas mais recentes do cantor, incluindo “Nêga”, “Você de Mim Não Sai” e “Incondicional”.

Comparado aos seus lançamentos anteriores, “Quando Chega a Noite” tem cunho autoral, com Luan compondo sete das 17 faixas do álbum. Foi lançado com show do cantor em São Paulo. “Esse disco tem a minha cara: fiz sete músicas, ou seja, é o trabalho com mais composições minhas até hoje”, revelou o cantor.

O CD é produzido pelo próprio Luan com a ajuda de Fernando Zorzanello Bonifácio, da dupla Fernando & Sorocaba, parceiros de longa data de Luan. A faixa “Você de Mim Não Sai” virou trilha sonora da novela Avenida Brasil da Rede Globo.

Cantor sertanejo investe alto em megaproduções em shows

Em junho de 2013, Luan lança simultaneamente seu primeiro extended play (EP) intitulado “Te Esperando”, contendo uma canção com mesmo nome e “Sogrão Caprichou” como faixas de trabalho, e “As Melhores… Até Aqui”, sua primeira coletânea.

Em julho de 2013, Luan gravou seu terceiro DVD “O Nosso Tempo É Hoje” na Arena Maeda, em Itu, interior de São Paulo. O show que trouxe uma onda mais tecnologia para o show com vários efeitos especiais que contou com características de uma rave, como tintas neons, animadores entre outros que contaram para a animação do público, com Joana Mazzucchelli como diretora.

Flores de lótus como chafarizes faziam parte do palco, juntamente com os camarotes em forma de uma “cabana”. O DVD foi baseado em produções internacionais e a gravação custou R$3,5 milhões. Cerca de 5 mil pessoas também assistiram ao show em salas de cinema pelo Brasil. A gravação foi lançada em outubro de 2013, com “Tudo Que Você Quiser” como primeiro single do projeto.

Luan Santana lança álbum em homenagem ás mulheres

Em agosto de 2016, Luan gravou seu quinto álbum ao vivo e DVD no Polo Cinematográfico de Paulínia; 1977, cujo título e conceito celebra as mulheres, foi lançado em novembro do mesmo ano.

A data de 1977 foi o ano da criação do Dia Internacional da Mulher pela ONU. O projeto conta com as participações das cantoras Ana Carolina, Anitta, Ivete Sangalo, Marília Mendonça, Sandy e a atriz Camila Queiroz. Antes de seu lançamento oficial, o DVD foi exibido em diversas salas de cinema do País.

O CD atingiu o pico de número 2 na tabela de álbuns da ABPD, enquanto o DVD atingiu o número 1 no chart de DVDs. Os singles “Eu, Você, o Mar e Ela” e “Dia, Lugar e Hora” se tornaram número um nas rádios.

Sobre o conceito de 1977, Luan comentou: “Quis celebrar a mulher nesse DVD. Seria só um registro em vídeo antes. O mais legal é que mostra tudo, desde o momento em que tive a ideia. Todo processo de criação”. “Acordando o Prédio” foi lançada como terceiro single do álbum em janeiro de 2017 e atingiu o topo da tabela Hot 100 Airplay.

Fim do relacionamento de 12 anos com Jade Magalhães

Em 2012, o cantor assumiu o namoro com a estudante de moda, Jade Magalhães. O namoro do casal é marcado por muitas idas e vindas. Luan Santana anunciou em setembro de 2019 que já estava se preparando para o tão esperado casamento, porém um mês depois por meio de suas redes sociais, os dois anunciaram o fim do namoro.

Recentemente o casal havia reatado seu relacionamento e consequentemente o noivado, porém na última segunda-feira (19), por meio de sua rede social, Jade Magalhães anunciou o término do noivado com Luan Santana.

Usando a fotografia tirada pelo casal no dia do pedido de casamento, a designer postou um texto explicando tudo a seus seguidores e fãs do casal. No final do texto, Jade Magalhães agradeceu todas as mensagens de carinho: “A vida continua e chegou a hora de renascer! Não tenho palavras pra agradecer as mensagens desejando o meu melhor e também àqueles que sempre estiveram do meu lado. Obrigada por todos esses anos de tanto carinho. Com amor, Jade”, encerrou.