Nascidas em São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso, Maiara e Maraísa é uma dupla sertaneja de cantoras, compositoras e multi-instrumentistas brasileiras, formada pelas irmãs gêmeas.

A dupla começou a cantar muito cedo, com cinco anos de idade. Nessa época subiram pela primeira vez aos palcos, aos 14 anos, gravaram o primeiro álbum juntas, chamado “Geminis — Totalmente Livre”. Sendo esses os primeiros passos da dupla.

Após serem adotadas pela dupla Jorge e Mateus, as irmãs Maiara e Maraísa começaram a fica mais conhecidas nacionalmente, e logo depois veio a fama definitiva com os hits 10% e Medo Bobo.

A veia musical das irmãs gêmeas

Maiara Carla Henrique Pereira e Carla Maraísa Henrique Pereira, mais conhecidas pelo nome artístico de Maiara e Maraísa são filhas de Marcos César Pereira e Almira Henrique, a dupla passou a infância e adolescência em diversas cidades do país.

Inicialmente, antes da fama, as irmãs moraram em sua cidade natal (São José dos Quatro Marcos), e logo após nascerem mudaram-se para Juruena, ao longo da infância e adolescência Maiara e Maraísa também viveram na cidade de Rondonópolis onde o pai Marcos César, trabalhou como bancário, e nas cidades de Araguaína, Montes Claros, Governador Valadares e Belo Horizonte.

Maiara começou a faculdade de direito e música mas concluiu somente a de música, já que a de direito parou no quinto período. Maraísa começou a fazer faculdade de relações internacionais e música, mas concluiu somente música, deixando relações internacionais no quinto período também.

Maiara e Maraísa estrearam nos palcos aos 5 anos

As irmãs gêmeas subiram aos palcos pela primeira vez com apenas cinco anos de idade, durante o Festival da Canção. Aos 14 anos gravaram um álbum intitulado “Geminis Totalmente Livre”.

A dulpa Maiara e Maraísa ficou conhecida por compor canções para artistas como Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Cristiano Araújo, mas a carreira delas foi lançada apenas em 2013, com a música “No Dia Do Seu Casamento”. A canção foi a grande percursora da carreira da dupla, que logo depois lançou algumas parcerias com outros artistas estourados, como Jorge & Mateus e Cristiano Araújo.

A dupla Jorge e Mateus foi uma das mais importantes para o sucesso das gêmeas, pois foram eles que sempre as ajudaram, especificamente Jorge, por isso as gêmeas tem um carinho muito especial por ele e até o chamam de pai.

Sucesso das ‘Patroas’ do sertanejo

Após o seu lançamento, Maiara e Maraísa ficaram conhecidas como “As Patroas” e também por suas canções como “10%”, “Se Olha no Espelho”, “No Dia do Seu Casamento” e “Medo Bobo”, que estão presentes no álbum “Ao Vivo em Goiânia” (2016) e que alcançou o topo das paradas brasileiras.

A dupla veio com tudo no ano de 2019 e neste ano com o novo DVD com músicas como: “Bengala & Crochê”, “Sorte Que Cê Beija Bem”, “Come Que Larga Desse Trem”, “Combina Demais”, entre outras, o álbum contém 22 faixas e já está disponível.

Maiara e Maraísa são um dos principais destaques do atual cenário da música sertaneja. Na internet não poderia ser diferente, elas já alcançaram marcas importantes como superar 3 bilhões de visualizações e quase 5 milhões de inscritos no canal oficial do Youtube. Além disso, a dupla foi um dos nomes mais procurados do ano de 2016 na internet, segundo pesquisas divulgadas no Google.

Dupla conquista 1° lugar na Billboard Brasil

A dupla lançou em Agosto de 2018, as músicas “Guias” para a gravação do próximo DVD, que aconteceu em outubro do mesmo ano. As canções foram disponibilizadas nas plataformas digitais.

Se engana quem pensar no título do novo DVD de Maiara e Maraísa somente como inspiração na semelhança quase idêntica entre as gêmeas. Na verdade, “Reflexo” pretendia materializar uma nova fase das cantoras; mais maduras, mais seguras e mais conhecedoras dos próprios sentimentos.

Durante duas semanas de agosto, foram divulgadas no Youtube e nas plataformas digitais, sete guias: “Coração Infectado”, “Repertório de Outro”, “Separada, Ai Que Vontade”, “Amor Comum”, “Ligação de Emergência” e “Não Abro Mão”. Os lançamentos fizeram parte da estratégia de aquecer o público para o dia da gravação do DVD.

“Coração Infectado” foi escolhida como música de trabalho e lançada nas rádios de todo o Brasil no dia 27 de agosto. Uma semana depois, a música surgiu no 1° lugar do ranking Billboard Brasil Hot 100. O DVD foi gravado no dia 09 de outubro em São Paulo, no Espaço das Américas. O cenário trouxe algo inédito no Brasil com espelhos e projeções, a ideia era justamente levar ao pé da letra a temática do DVD.

Vida amorosa e conturbada de Maraísa

Na vida pessoal, as irmãs gêmeas também compartilham relacionamentos conturbados e cheio de idas e vindas. Em março de 2020, Maraísa engatou um namoro com o cantor sertanejo Fabrício Marques, dupla de Henrique, mas o relacionamento acaba em junho. Um mês depois, os artistas voltam a namorar.

Em janeiro de 2020, a cantora já havia rompido outro relacionamento de curto tempo, com o empresário Luiz Souza Lima após um curto período. Maraísa também se relacionou com o humorista João Quirino e com o empresário Wendell Vieira, de quem chegou a ser noiva, em uma relação com idas e vindas.

A cantora assim como a irmã, passou por mudanças no corpo. Fez rinoplastia, lipoaspiração e colocou silicone nos seios, além de ter adotado programa de emagrecimento, fazendo seu manequim recuar quatro números.

Idas e vindas do casal Maiara e Fernando Zor

Maiara assumiu o namoro com Fernando Zor, dupla de Sorocaba, em abril de 2019, quatro meses depois de viajarem juntos pela primeira vez. Entre julho e agosto, ficaram separados por alguns dias. Em dezembro, novo rompimento e no começo de 2020, nova reconciliação. Uma terceira separação ocorreu em julho desse mesmo ano.

Recentemente a cantora postou uma foto abraçada ao sertanejo na madrugada de domingo (10), depois de uma separação de três meses. Vale relembrar que apesar da maneira romântica como os músicos iniciaram o namoro, os bastidores do término envolvem uma série de polêmicas, como noitada de bebedeira, ciúme excessivo, traição e, inclusive, um vídeo íntimo mostrando toda ação, o que gerou o último término dos dois.

Maiara junto com sua irmã também foi adepta do programa de emagrecimento da ex-BBB e coach Mayra Cardi e chegou a se livrar de 10 quilos. As mudanças no corpo vieram ainda com implante de silicone nos seios e cirurgia bariátrica, além de ter tingido o cabelo de ruivo.