Nascido e criado em São Paulo, Mateus Carrieri A Fazenda 2020 é um ator e dublador brasileiro.

O ator é conhecido como galã nas novelas dos anos 80 e 90. Longe das telinhas desde 2014, ele apareceu na televisão pela primeira vez aos sete anos de idade, quando participou como jurado infantil no quadro “Boa Noite Cinderela”, do Programa Silvio Santos. No entanto, a sua carreira como ator só começou em 1975.

Em novelas, seu último trabalho foi uma participação em “Chiquititas” (2013). O artista voltou aos holofotes sendo um dos participantes da décima segunda edição de “A Fazenda”, da Record TV.

Mateus Carrieri A Fazenda 2020 – O prodígio das telonas

Mateus Roberto Carrieri, mais conhecido pelo nome artístico de Mateus Carrieri, nasceu em São Paulo e começou sua carreira televisiva aos sete anos de idade participando do quadro “Boa Noite Cinderela”, do Programa Silvio Santos, onde era um dos jurados mirins que faziam perguntas para artistas e convidados. Depois do programa, o ator fez participações em várias telenovelas e minisséries, sendo ator infantil.

No ano seguinte, gravou “Papai Coração”, assim continuou na TV Tupi até a emissora fechar as portas na década de 80. Posteriormente, foi para a TV Bandeirantes gravar a novela “Um Homem Muito Especial”, que era a mesma produção de “Drácula”, da TV Tupi.

Em 1984, aos 17 anos, Mateus Carrieri A Fazenda 2020, ganhou a fama de ator galã das novelas, quando encenou “Amor com Amor se Paga” da Rede Globo. Na mesma emissora, foi membro do elenco principal em “De Quina pra Lua” (1985) e “Salomé” (1991).

Ator estampa capa nu de revista G Magazine

Em 1997, interpretou o pai Miguel da protagonista Mili na segunda temporada de “Chiquititas”, na emissora SBT. Nos próximos dois anos, atuou em “Estrela de Fogo” e em “Louca Paixão”, ambas na emissora Record TV, com a segunda novela tendo ótima repercussão.

No ano 2001, foi um dos participantes da primeira temporada do reality show “Casa dos Artistas”, apresentado por Silvio Santos. Após sair do reality show, o Mateus Carrieri A Fazenda 2020 recebeu convites para posar nu, inclusive junto com o seu filho Kaíke, trabalho polêmico no qual ele diz ter se arrependido, mas não se envergonha.

Atualmente, seu filho tem 35 anos, é personal trainer e professor de pilates em São Paulo. O ator protagonizou quatro ensaios fotográficos nu para a revista G Magazine, nas edições de: fevereiro de 1998, setembro de 2000, outubro de 2004 e na edição comemorativa de número 100 em janeiro de 2006, junto com Alexandre Frota.

Mateus Carrieri A Fazenda 2020 estrela filme pornográfico

Em 2006, foi contratado pela produtora de filmes pornográficos Brasileirinhas, estrelando “Clube Prive”, que foi lançado em setembro. No ano seguinte, estrelou mais dois filmes pornô da produtora, “Fogosas e Perigosas” e “O Imperador”. Posteriormente, a produtora lançou outros filmes com cenas reprisadas do ator.

Entre 2008 e 2010, Mateus Carrieri A Fazenda 2020 interpretou o personagem Raul Pittbull no humorístico “Uma Escolinha Muito Louca”. Pitbull usava roupas azuis de academia e era estilo bipolar, em alguns momentos machão e em outros gay sensível, seu bordão era “Sarado, malhado e jamais bombado, manda que eu to preparado”.

O ator está longe da TV desde 2014, trabalhando mais com teatro e mantendo uma carreira de dublador em filmes. Além disso, concilia o tempo sendo professor de ginástica em uma academia de São Paulo, dando aulas de bike indoor. Durante a pandemia, Mateus Carrieri A Fazenda 2020 teve que atuar como entregador de comida.

Ator assume papel de pai e mãe para suas filhas

Mateus Carrieri A Fazenda 2020 é pai de três filhos, sendo eles: Kaíke de 35 anos, Francesca de 12 anos e Anna Chiara de 13 anos, visto que as duas meninas são frutos do seu relacionamento de mais de 14 anos com sua ex-mulher Kely.

O ator mora com as duas meninas, assumindo o papel de pai e mãe desde quando se separou. Apesar de solteiro, Mateus se desdobra para levar sustento para casa e cuidar das suas filhas.

Atualmente, Mateus Carrieri A Fazenda 2020 estava atuando no teatro com a peça “O Vendedor de Sonhos”, além disso fez participações como dublador em filmes e tem uma rotina como professor de academia em São Paulo. Aos 53 anos, o ator é o participante mais velho de “A Fazenda 2020” e vem conquistando o público com sua personalidade calma e integra.

Mateus Carrieri A Fazenda 2020 – Na corrida pelos 1,5 milhões

Em 8 de setembro desse ano, Mateus foi confirmado como participante da décima segunda temporada do reality show A Fazenda 2020 da Record TV e está na luta pelo prêmio de 1,5 milhões.

Desde o anúncio oficial, o programa de confinamento rural sofreu diversas adaptações em consequência do coronavírus para poder acomodar seus participantes sem nenhum tipo de perigo à saúde.

Algumas celebridades que estão dividindo o confinamento no reality deste ano ao lado de Mateus Carrieri A Fazenda 2020, são a funkeira Jojo Todynho, o cantor Biel, o cantor Mariano, a influencer Stéfani Bays, a ex-miss Brasil Jakelyne Oliveira, o jornalista esportivo Juliano Ceglia, o influencer Lipe Ribeiro, a funkeira MC Mirella, a musa do Acre Raissa Barbosa, a atriz Lidi Lisboa, o humorista Lucas Selfie, a modelo Victoria Villarim e a cantora Tays Reis.