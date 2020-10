Nascido e crescido em São Paulo, Rodrigo Faro é um apresentador de TV, ator, dançarino e cantor brasileiro.

Ele é o responsável pelo comando do programa “O Melhor do Brasil”, na Record, desde 2008, quando entrou para substituir Márcio Garcia na atração. O apresentador é casado com a ex-modelo Vera Viel, com quem tem três filhas: Clara, Maria e Helena.

Na infância, Faro apresentou um programa infantil na TV Bandeirantes, chamado “ZYB Bom”. Ele fez parte do grupo Dominó e teve muito sucesso entre os adolescentes da década de 90. Nos anos de 2009, 2010 e 2011 recebeu o prêmio de melhor apresentador/animador de TV, no Troféu Imprensa.

Rodrigo Faro – a criança prodígio

Rodrigo Alcazar Faro, mais conhecido por seu nome artístico de Rodrigo Faro, iniciou sua carreira aos 9 anos, em 1982, ao participar de um comercial de leite. Quando criança foi modelo e apresentador do programa infantil “ZYB Bom” na TV Bandeirantes (Band).

Sua mãe, Vera Lúcia Alcazar Faro, é professora universitária. Vera Lúcia e o pai de Faro, Gil Vicente Faro, que era dentista, se separaram quando ele tinha 9 anos. Gil morreu quando o filho tinha 13 anos de idade e mantinham pouco contato.

Aos 19 anos integrou o conjunto musical febre no Brasil, Dominó, antes de se formar em rádio e TV pela USP. Em 1996 fez a sua primeira novela, dando vida ao personagem Antônio Alves, um taxista, no SBT. No ano seguinte transferiu-se para a Rede Globo, onde atuou na novela “A Indomada”.

Rodrigo estreia como apresentador na Record

Em 1998, viveu Bruno, seu primeiro protagonista na quarta temporada de “Malhação”. Em 1999 interpretou o jogador de futebol Renildo, da novela “Suave Veneno”. Depois, contracenou ao lado de Drica Moraes, Maria Padilha, Vanessa Gerbeli e Carlos Vereza, na novela “O Cravo e a Rosa”.

Um ano depois, Rodrigo Faro fez parte do elenco da novela “A Padroeira”, em que viveu o co-protagonista Faustino. Em 2003 participou da minissérie “A Casa das Sete Mulheres” como o médico revolucionário Joaquim.

No mesmo ano, fez a novela “Chocolate com Pimenta”, onde fez sucesso como o romântico Guilherme. Quase três anos depois, encarnou o engraçado feirante Tainha, de “O Profeta”.

Em 2008, transferiu-se para a emissora Rede Record para apresentar o programa Ídolos. No entanto, antes de estrear no reality musical, foi chamado para substituir às pressas o apresentador Márcio Garcia em “O Melhor do Brasil”, programa que assumiu em abril.

Estreia do programa ‘Hora do Faro’

Em agosto estreou na apresentação do Ídolos. Rodrigo Faro ficou na atração por quatro temporadas, sendo sucedido por Marcos Mion em 2012. Ainda no mesmo ano, Rodrigo Faro apresentou o reality show “Fazenda de Verão”, também na Record. No ano seguinte, o apresentador passou a realizar um sonho próprio; ter um programa aos domingos.

O Melhor do Brasil saiu do sábado para o domingo para cobrir a vaga deixada pelo Programa do Gugu, que acabou uma semana antes devido a saída de Gugu Liberato da Rede Record.

O programa acabou tendo seu nome mudado para “Hora do Faro”, já em 2014. Com “O Melhor do Brasil”, Rodrigo Faro venceu por cinco vezes consecutivas o Troféu Imprensa na categoria Melhor animador ou apresentador de TV.

Casamento da modelo Vera Viel e Rodrigo Faro

O apresentador Rodrigo Faro tem três filhas: Clara, Maria e Helena, que nasceram em 2005, 2008 e 2012, respectivamente, com a apresentadora e ex-modelo Vera Viel. O casal está junto desde 1997 e é casado desde 2003.

Em suas alianças está escrito “para sempre Vera” e “para sempre Rodrigo”. Segundo entrevistas dadas por Vera, “ela se apaixonou por ele no momento em que o viu”. Em 2014 Rodrigo Faro teve sua fortuna avaliada em R$ 100 milhões pela revista Isto É.

Como apresentador, recebe mensalmente um salário de R$ 2 milhões na Record TV. Além disso, Rodrigo também é garoto-propaganda de diversas marcas, recebendo por mês em torno de R$ 1,5 milhões em publicidade e merchandising, como apurado em 2016.

Briga com a apresentadora Eliana

Com uma vida pessoal bem tranquila e calma, Rodrigo Faro causou polêmica ao ter uma rixa com a também apresentadora Eliana. O apresentador falou abertamente sobre a briga com a apresentadora, com quem disputa audiência nas tardes de domingo em 2019.

Rodrigo Faro admitiu ao programa “TV Fama” que deixou de seguir a colega no Instagram e disse que fez isso por conta de atitudes dela que ele não gostou.

“Real, deixei de seguir. Tiveram algumas coisas que ela fez, que me deixaram chateado. E não só ela, outras pessoas deixei de seguir também. O Instagram é uma extensão da minha casa e tem pessoas que eu sempre recebi bem na minha casa, e de repente, recebi umas coisas que eu não gostei, então parei de seguir, normal”, disse ele.

Eliana na época preferiu não se pronunciar sobre a suposta briga com o companheiro de profissão, porém não deixou de soltar indiretas em suas redes sociais.

Rodrigo Faro causa polêmica na homenagem para Gugu Liberato

O apresentador Rodrigo Faro voltou a ser assunto na web após a polêmica que se envolveu quando pediu números da audiência durante programa que homenageava Gugu Liberato. Em entrevista ao programa “TV Fama”, o apresentador justificou sua atitude.

Na edição do Hora do Faro que relembrou diversos momentos do apresentador, que faleceu em novembro de 2019, o âncora foi visto questionando a audiência no ar.

“Tudo é baseado na audiência. Está dando audiência? Segura. Não está? Vamos pro intervalo’. Quem faz programas ao vivo a audiência é um instrumento importantíssimo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Audiência é audiência, emoção é outra coisa. Elas vivem em paralelo e uma não atrapalha a outra”, argumenta.

“A gente vive de audiência. Então sempre pergunto, é meu instrumento de trabalho. Audiência faz parte da vida do apresentador, o prestígio e o faturamento. Sempre a gente está querendo saber, sempre pergunto, sempre me é informado no ponto, é normal de quem trabalha em televisão”, continuou justificando o apresentador.

Quando questionado sobre as críticas na internet, Rodrigo Faro abriu o coração. “Faz parte, a gente tem que sempre ouvir, essa é a melhor lição. Só tem que tomar cuidado porque no ambiente de internet hoje muita gente está se matando por causa de ofensa, cor, condição física.

Eu sei assimilar uma crítica, entender e tocar a vida, pedir desculpas a quem se ofendeu. Vale o alerta para a gente pensar um pouquinho se a internet não está virando um local de muita propagação de ódio”, finalizou o apresentador.