Reynaldo Gianecchini participou do canal do YouTube de Theodoro Cochrane, o Tete a Theo. O bate-papo super interessante contou com a participação da ilustre mãe do artista, Marília Gabriela. A conversa trouxe curiosidades nunca reveladas antes, como a primeira vez que Reynaldo viu Marília pessoalmente.

Ainda durante a roda de conversa, Reynaldo Gianecchini lembrou da estreia conturbada na televisão e dos beijos de língua em Vera Fisher em Laços de Família. Marília Gabriela também contou como a relação dos dois começou e terminou. O ex-casal também recordou das dificuldades em gravar cenas com nudez. Vem saber o que rolou.

Reynaldo Gianecchini E Marília Gabriela Recordam do Relacionamento

O ator Reynaldo Gianecchini participou do quadro de entrevistas Tete a Theo no YouTube. Na conversa, para lá de descontraída, o ator lembrou dos momentos de convivência com seu ex-entenado, Theodoro Cochrane, filho de Marília Gabriela que também participou do bate-papo.

Reynaldo revelou que uma das coisas que mais lembra de Theo era a mudança repentina de humor do rapaz. Theo disse ao ator que está tratando desse distúrbio psicológico, inclusive com psicanalista e medicação.

Gianecchini ainda revelou que sempre foi uma pessoa ansiosa, mas que sempre conseguiu lidar com isso através da meditação. Durante a pandemia, Reynaldo Gianecchini revelou que a coisa ficou um pouco mais intensa e ele está, inclusive, tomando chá de valeriana.

Já Marília Gabriela contou que ficou três meses literalmente isolada em sua casa e ao final desse ciclo ela foi diagnosticada com, vertigem posicional paroxística benigna. A jornalista ainda revelou que foi hospitalizada e que inclusive Theo a acompanhou.

A Primeira Vez Que Viu Marília

Também no bate-papo, Reynaldo Gianecchini recordou a primeira vez que viu Marília Gabriela em sua vida. O ator foi assistir a peça Trair e Coçar É Só Começar em Birigui, sua cidade natal.

Eu tinha 17 anos e fui ver ‘Trair e Coçar, É Só Começar’. De repente chega alguém do meu lado, vi um pé grande… era quem? Marília – recordou o ator da Globo.

Já Marília também lembrou como conheceu Reynaldo Gianecchini no final dos anos 90 durante um desfile em Paris e que depois rolou um encontro, com outros amigos, no hotel em que estavam hospedados.

Na hora que eu abri a porta, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, e a gente começou a rir. Sentamos e começamos a conversar e, de repente, a gente estava conversando mais entre nós. A partir dessa noite a gente grudou.

Reynaldo Gianecchini e Marília Gabriela ficaram juntos entre 1998 e 2006, a relação terminou em clima de amizade e os dois lembraram que esse término foi marcado com muito carinho e lágrimas.

Pelados

Em outro momento da conversa, Reynaldo lembrou de suas cenas de nudez. Na TV ele contou que a primeira gravação que fez totalmente pelado foi em uma cena da novela Esperança, onde ele aparecia como veio ao mundo entre sacas de café. Já no cinema ele citou o filme Entre Lençóis, com Paolla Oliveira, de 2008, onde ele passa praticamente 90% do filme pelado. Reynaldo Gianecchini diz que o esquema como é gravado as cenas impossibilita qualquer “crescente de tesão” já que o “grava e para” é constante.

Marília Gabriela citou sua cena na minissérie Cinquentinha, onde contracena com Rafael Cardoso. A atriz lembrou que naquele dia aconteceu uma movimentação fora de comum no set e que depois ela descobriu que vazou um peito seu durante a sequência e que ela pediu ao diretor que isso não fosse ao ar, já que na época, ela também era entrevistadora.

Vera Fisher

Theo ainda questionou Reynaldo Gianecchini sobre o primeiro trabalho do ator na TV, a novela Laços de Família que está no ar no Vale a Pena Ver De Novo. Cenas dos beijos quentes entre Edu e Helena pegaram fogo no início da novela, já que o público notou que rolou até uma “língua” em algumas sequências.

Gianecchini disse que sua inexperiência “ajudou” muito para que isso acontecesse, que gravar para TV é muito rápido e ele não sabia que podia combinar o beijo antes da gravação. Marília Gabriela revelou que não ficou com ciúmes de Vera Fisher, mas a situação de Reynaldo Gianecchini ter virado “galã” da TV a incomodou muito, já que tudo mudou na vida do casal, principalmente o assédio a Gian e as críticas a ela pela diferença de 14 anos de idade entre os dois. A entrevista terá uma segunda parte semana que vem.