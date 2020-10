O ator Sandro Pedroso, ex-genro do cantor sertanejo Leonardo e ex-marido de Susana Vieira, filha do cantor, publicou uma foto na sua conta do Instagram nesta última quarta-feira (14) que assustou seus fãs. Na foto, ele aparece deitado em uma maca do hospital e comunica que recebeu um “livramento”, não dando mais detalhes.

“O que me aconteceu hoje me fez refletir MUITO sobre a vida e o que está acontecendo com todos nós! Ei o que você está fazendo da sua vida realmente está valendo a pena?? Eu pensei MUITO nas pessoas que eu amo na hora da angústia, realmente achei que era o meu último dia!”, desabafou ele em um trecho da legenda.

Sandro Pedroso publica texto emocionante em foto na maca

“E sabe o que me veio na cabeça nesse momento de angústia? Como foi que eu me despedi de cada pessoa que eu amo, algumas eu pensei: Nossa eu poderia ter dado um abraço mais forte, e outra eu pensei; eu poderia ter passando mais tempo naquele dia com aquela pessoa!”, complementou o ator.

No fim das postagem, Sandro Pedroso pediu que seus seguidores refletirem sobre a vida e como elas estão se relacionando com outras pessoas. “Se você está lendo esse post, faça isso agora mesmo, ligue agora para as pessoas que você ama e diga o quanto as AMA! Peça perdão ou de o perdão se for necessário, porque você pode estar fazendo isso pela última vez!”, concluiu.

Em junho deste ano, Sandro Pedroso se separou de Jéssia Costa, filha do cantor Leonardo. Em um texto no Instagram a moça explicou o por quê do término, após um relacionamento cheio de idas e vindas. Vale ressaltar que o casal são pais de Noah, de quatro anos.

Fim do casamento conturbado com filha do Leonardo

“Esse ano de 2020 foi cheio de mudanças e surpresas para todos nós. E vejo esse ano como um ano onde ciclos se fecharam e se abriram! E isso é bom. Mudar é bom. Por mais que em algumas vezes seja difícil, a mudança sempre vem para um bem maior, principalmente quando confiamos em Deus! Por isso, gostaria de comunicar a vocês que um desses ciclos que se fecharam na minha vida foi o meu casamento.

Eu o Sandro não estamos mais juntos, porém o carinho, o respeito e o companheirismo existem entre nós. Estamos felizes e sempre seremos unidos por um amor maior que é a vida do nosso filho. Sempre seremos uma família, porém seguimos em caminhos separados”, escreveu Jéssica Costa em sua rede social, anunciando a separação do casal, que também não era aprovada por seu pai, Leonardo.