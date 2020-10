O galã Sergio Marone decidiu dividir seus conhecimentos e fazer uma sequência de vídeos com dicas de sexo em seu canal no YouTube. O tema proposto pelo ator já foi debatido em canal com sugestões para se não fazer feio na cama, Sergio agora apostou em uma gravação com “erros que você não pode cometer” na hora H.

Em vídeo publicado no Youtube nesta última terça-feira (27), o galã indicou para seus seguidores seis falhas que devem ser evitadas nas relações íntimas. Com seu belo visual e interpretando em alguns momentos, o ator agradou os internautas.

Sergio Marone compartilha dicas poderosas na hora H

Segundo Sergio Marone, o primeiro erro mais comum no sexo é ignorar as pistas. “A sedução é uma arte e parte dessa arte está em interpretar as pequenas dicas verbais e/ou corporais que a sua paquera deixa no ar mesmo antes do vamos ver. Se você não presta atenção no que a pessoa diz, nem repara no modo como ela se comporta, quando a coisa começa a esquentar, você pode pisar feio na bola quando chega a hora H”, declarou.

“O segundo erro mais comum é assumir que todo mundo gosta das mesmas coisas. Parece óbvio, mas as pessoas têm gostos variados. Ninguém é 100% igual ao outro ser humano. Então, por que no sexo seria diferente? Por isso, você precisa variar no seu repertório de carícias, variar nos movimentos e no ritmo”, afirmou.

Para o ator, outro ponto a ser evitado é ir direto ao ponto e pular as preliminares. “Você acaba dispersando esse tempero que poderia render um sexo muito mais gostoso. Pensa em um striptease: imagina se a pessoa já entrasse pelada ao invés de tirar a roupa aos pouquinhos. Nada disso. Tem que ser (tirar) peça por peça, provocando a vítima. O objetivo é provocar. Eu sei o que estou falando”, admitiu.

“De quebra, você ainda evita cometer o erro número quatro: esquecer das zonas erógenas. Aquelas regiões que dão um arrepio diferente. Lugares que, dependendo de como são tocadas, provocam excitação sexual. Pescoço, lábios, parte interna da coxa, e alguns outros pontos, inclusive, as partes que sua mente poluída está pensando agora”, provocou.

Em quinto lugar, Sergio Marone citou a falta de higiene como um dos problemas. “Em 2020 e ainda existem seres humanos que não passam um perfuminho antes de um encontro. Assim não dá. Tem gente que confia demais naquela lavadinha rápida no banheiro. Não seja essa pessoa. Cuide-se a semana inteira, não só no final de semana. Uma das piores coisas que podem acontecer no sexo é sentir aquela fragrância desagradável no ar. Isso para não dizer outra coisa. Deselegante, no mínimo”, sugeriu.

“Finalmente o sexto e último erro: não ser gentil com as partes alheias. Óbvio que tem quem curta uma coisa mais selvagem, tapa na cara, arranhão ou mordida. Tudo bem. Não tem problema. Mas pelo amor de Deus, tenha certeza que é exatamente isso que a pessoa quer. Na dúvida, seja gentil, principalmente com as regiões mais íntimas“, detalhou.

Galã da Record recebe chuva de cantadas em comentários

Nas redes sociais, o vídeo de Marone foi muito bem recebido pelo público feminino e masculino. O ator passou a receber cantadas de seus seguidores nos comentários. “Meu Deus, uma aula prática com você seria um sonho”, comentou uma.

“Deveria dar aula prática. Seria sua aluna número um. Brincadeira. Somente para descontrair“, escreveu uma. “Na prática é melhor, vamos?”, sugeriu outra. “Queria uma aulas práticas“, pediu um internauta. “Eu seria um bom aluno. Uma cobaia perfeita”, opinou outro.

No entanto, em meio a tantos comentários, uma seguidora ganhou uma resposta especial de Sergio Marone. “Tenho tanta dificuldade com teoria, sempre aprendi melhor na prática”, escreveu ela. “Melhor maneira de aprender é na prática”, replicou ele.