Silvio Santos agitou os bastidores do SBT após colocar sua equipe para trabalhar com o anúncio de que voltaria às gravações esse semana. A equipe de produção que estava trabalhando em um ritmo mais tranquilo teve que engatar a quinta marcha e acelerar a produção.

Mas o dono da emissora, horas depois, acabou voltando atrás e cancelou todos os seus planos de retorno. Prestes a completar 90 anos, Silvio Santos faz parte do grupo de risco e praticamente não gravou esse ano. Sua atração tem participação ativa do auditório, então cumpre todos os itens proibidos pelo Ministério da Saúde. Vem saber mais sobre Silvio e a crise no SBT.

Silvio Santos Toca Terror no SBT

Silvio Santos aplicou uma pegadinha daquelas em sua equipe do SBT essa semana. Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, do Portal R7, Silvio surpreendeu sua equipe com uma ligação na última quinta-feira, 08. O dono do SBT pediu para que sua produção ficasse a postos porque ele voltaria a gravar ainda essa semana.

Formou-se então uma correria nos bastidores do SBT, com direito a arrumação geral no estúdio exclusivo que ele ocupa no Complexo da Anhanguera e todos integrantes a postos, inclusive a equipe do Jogo dos Pontinho. Mas o corre-corre, e a euforia acabou horas depois, isso porque uma nova ligação de Silvio cancelando tudo o que foi pedido antes, foi como um banho de água fria nos ânimos de todos.

Silvio Santos faz parte do grupo de risco, o apresentador e dono do SBT tem 89 anos e um dos principais ingredientes de seus programas é auditório, que por formar uma aglomeração, não poderá acontecer no SBT tão cedo. Silvio está sem gravar desde março, quando o Brasil entrou em quarentena.

Crise Séria no SBT

Nas últimas semanas, O SBT está enfrentando uma grande crise em seu cofre com a queda da receita causada pelos impactos econômicos em decorrência da pandemia do coronavírus. Silvio Santos teve que desligar e abrir mão de grandes estrelas de seu casting.

Leão Lobo, Mamma Bruschetta, Livia Andrade, Carlinhos Aguiar, Rachel Sheherazade, Roberto Cabrini e Maisa são algumas das estrelas que não fazem mais parte do quadro do funcionários do SBT. Além deles todo o elenco e produção da novela Poliana Moça que tinha previsão de ir até meados do ano que vem, também foram dispensados.

Silvio Santos também teve que abrir mão do programa Esquadrão da Moda, que está na grade do SBT desde 2009. A atração voltará ano que vem no esquema de temporadas e por isso Isabella Fiorentino e Arlindo Grund também não fazem mais parte do elenco da emissora.

Teleton

Mesmo em uma crise que promete desligar mais de 500 funcionários, o SBT irá manter a tradicional festa beneficente, Teleton. A campanha para arrecadar fundos para AACD é realizada desde 1998.

Esse ano a campanha acontecerá com menos horas no ar. Geralmente uma maratona de 24 horas movimenta centenas de profissionais e artistas de outras emissoras que vão até o palco do SBT pedir ajuda em dinheiro para os telespectadores que doam através do telefone. Silvio Santos também conta com o apoio de diversos empresários que vão ao palco pessoalmente entregar os cheques.

Por enquanto, o Teleton contará com a participação de Eliana, Celso Portiolli e Daniel que é padrinho da campanha. Ratinho, Chris Flores, Danilo Gentili e Maisa também devem participar do eventos.

Ano passado Silvio Santos não participou do Teleton, pois estava sem voz. Sua esposa, Iris Abravanel foi quem fechou o evento ao lado das filhas. Esse ano o SBT ainda não divulgou como será o esquema das apresentações e números musicais.